вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на зупинці побили та пограбували чоловіка

У Луцьку на зупинці побили та пограбували чоловіка
У Луцьку на вулиці Конякіна на зупинці громадського транспорту троє хлопців побили та викрали у чоловіка з кишені 1,5 тисячі гривень.

Інцидент трапився у четвер, 18 липня, приблизно о 22 годині, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Так, потерпілий звернувся до патрульних і надав орієнтування щодо нападників.

Правоохоронці прибули на місце, обстежили прилеглу територію та виявили трьох чоловіків, які підходили за орієнтуванням. Вони 1990, 1996 та 1998 років народження.

Зазначають, розкриттю цього злочину сприяла наявність камери зовнішнього спостереження на зупинці.

Затриманих передали слідчому для подальших дій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, злодії, побили, хлопці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воші на Волині: назвали райони, де найбільше чухають голови
Сьогодні, 10:40
Яке свято 19 липня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:12
У Луцьку на зупинці побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:07
У Луцьку ліквідовують ринок «Привіз»: люди – у відчаї. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
Міністр екології мав би особисто вирішувати проблему смороду у Луцьку, – Тарас Шкітер
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
Жінка з товаришем стояли «на шухері»: у Луцьку затримали злодіїв, які хотіли обікрасти склад Жінка з товаришем стояли «на шухері»: у Луцьку затримали злодіїв, які хотіли обікрасти склад
03 липень, 10:12
Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту Львівських злодіїв, які «чистили» квартири у Луцьку, взяли під варту
08 квітень, 13:23
У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО У Луцьку затримали двох злодіїв-«домушників» з Львівщини. ФОТО
04 квітень, 11:02
У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото У Луцьку орудує група кишенькових злодіїв: опублікували фото
22 лютий, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В українських лікарнях у кожній палаті хочуть встановити туалет і душ
Сьогодні, 10:50
 0
П’яні і без водійських прав: у Луцьку вночі патрульні зловили 5 горе-кермувальників
Сьогодні, 10:47
 0
Воші на Волині: назвали райони, де найбільше чухають голови
Сьогодні, 10:40
 0
Яке свято 19 липня: чого не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:12
 0
У Луцьку на зупинці побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿