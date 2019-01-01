У Луцьку на зупинці побили та пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:07
У Луцьку на вулиці Конякіна на зупинці громадського транспорту троє хлопців побили та викрали у чоловіка з кишені 1,5 тисячі гривень.
Інцидент трапився у четвер, 18 липня, приблизно о 22 годині, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Так, потерпілий звернувся до патрульних і надав орієнтування щодо нападників.
Правоохоронці прибули на місце, обстежили прилеглу територію та виявили трьох чоловіків, які підходили за орієнтуванням. Вони 1990, 1996 та 1998 років народження.
Зазначають, розкриттю цього злочину сприяла наявність камери зовнішнього спостереження на зупинці.
Затриманих передали слідчому для подальших дій.
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Інцидент трапився у четвер, 18 липня, приблизно о 22 годині, - повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Так, потерпілий звернувся до патрульних і надав орієнтування щодо нападників.
Правоохоронці прибули на місце, обстежили прилеглу територію та виявили трьох чоловіків, які підходили за орієнтуванням. Вони 1990, 1996 та 1998 років народження.
Зазначають, розкриттю цього злочину сприяла наявність камери зовнішнього спостереження на зупинці.
Затриманих передали слідчому для подальших дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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