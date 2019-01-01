У Луцьку на зупинці побили та пограбували чоловіка





Інцидент трапився у четвер, 18 липня, приблизно о 22 годині, - повідомляє



Так, потерпілий звернувся до патрульних і надав орієнтування щодо нападників.



Правоохоронці прибули на місце, обстежили прилеглу територію та виявили трьох чоловіків, які підходили за орієнтуванням. Вони 1990, 1996 та 1998 років народження.



Зазначають, розкриттю цього злочину сприяла наявність камери зовнішнього спостереження на зупинці.



Затриманих передали слідчому для подальших дій.







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