Іноземець, покидаючи Україну через Волинь, «заправив» автівку салом. ФОТО
Сьогодні, 12:02
У четвер, 18 липня, у пункті пропуску «Піща» виявили громадянина Білорусі, який, покидаючи Україну, нашпигував автомобіль Mitsubishi салом.
Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби Волинської області.
Повідомляють, для здійснення стандартних процедур в пункт пропуску прибув громадянин Білорусі автомобілем Mitsubishi. Іноземець обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність в нього будь-яких заборонених предметів.
Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонники Луцького загону провели поглиблений огляду іномарки.
Згодом біля паливного баку автівки правоохоронці виявили 65 кілограмів сала.
Наразі громадянина Білорусі притягнули до відповідальності.
Сало та транспортний засіб вилучили за встановленим порядком.
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Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби Волинської області.
Повідомляють, для здійснення стандартних процедур в пункт пропуску прибув громадянин Білорусі автомобілем Mitsubishi. Іноземець обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність в нього будь-яких заборонених предметів.
Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонники Луцького загону провели поглиблений огляду іномарки.
Згодом біля паливного баку автівки правоохоронці виявили 65 кілограмів сала.
Наразі громадянина Білорусі притягнули до відповідальності.
Сало та транспортний засіб вилучили за встановленим порядком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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