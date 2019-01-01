На «Бандерштат» завітає письменниця Ірена Карпа
Сьогодні, 14:50
На «Бандерштат» приїде відома українська письменниця Ірена Карпа, яка виступатиме на літературній сцені.
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.
«Чарівна, талановита і багатогранна, з роси, води і любові Karpa Irena на літературній сцені фестивалю Бандерштат! Все, що вихотіли дізнатись про Ірену та її новий роман, стане явним під чіткою модерацією Остапа Микитюка», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.
«Чарівна, талановита і багатогранна, з роси, води і любові Karpa Irena на літературній сцені фестивалю Бандерштат! Все, що вихотіли дізнатись про Ірену та її новий роман, стане явним під чіткою модерацією Остапа Микитюка», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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