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На «Бандерштат» завітає письменниця Ірена Карпа

На «Бандерштат» завітає письменниця Ірена Карпа
На «Бандерштат» приїде відома українська письменниця Ірена Карпа, яка виступатиме на літературній сцені.

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.

«Чарівна, талановита і багатогранна, з роси, води і любові Karpa Irena на літературній сцені фестивалю Бандерштат! Все, що вихотіли дізнатись про Ірену та її новий роман, стане явним під чіткою модерацією Остапа Микитюка», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.

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Теги: Бандерштат, Ірена Карпа
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