На «Бандерштат» завітає письменниця Ірена Карпа

На «Бандерштат» приїде відома українська письменниця Ірена Карпа, яка виступатиме на літературній сцені.Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у мережі Facebook.«Чарівна, талановита і багатогранна, з роси, води і любові Karpa Irena на літературній сцені фестивалю Бандерштат! Все, що вихотіли дізнатись про Ірену та її новий роман, стане явним під чіткою модерацією Остапа Микитюка», – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, фестиваль українського духу "Бандерштат" триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.