Волинь – в лідерах за кількістю підрозділів місцевої пожежної охорони





Про це стало відомо під час підбиття підсумків комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб у Волинській області, яка проводилась Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 18 липня, - інформує



Заступник начальника ОДА Валентин Цьось подякував голові та учасникам Комісії за надану всебічну методичну допомогу і запевнив, що з метою вирішення проблемних питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у Волинській області управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації розробили План-заходів відповідно до пропозицій Комісії ДСНС України.



Відомо, працювала комісія на Волині в період з 8-18 липня.



Голова комісії-начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Тарас Поліщук у своїй доповіді відзначив, у ході перевірки практично до 80 % зауважень комісії усунули ще до її завершення.



Окрім того, зауважили на недостатній кількості спеціалістів в окремих районах та містах, а також наявності окремого підрозділу з питань цивільного захисту.



"У містах обласного значення, Володимир-Волинському, Ковельському, Луцькому, Маневицькому, Старовижівському, Турійському, Шацькому районах такі повноваження виконують фахівці з питань цивільного захисту складі підрозділів, що виконують завдання з питань екології і природних ресурсів, діяльності природоохоронних органів, мобілізаційної оборонної роботи житлово-комунального господарства інфраструктури та кадрові роботи ", - зазначив Тарас Васильович.



Також провели технічну інвентаризацію - 240 захисних споруд - 71%. З них 74% захисних споруд державної власності, 93% комунальної власності і 41% приватної власності. Повністю завершено технічну інвентаризацію захисних споруд в Любешівському, Любомльському, Маневицькому і Шацькому районах.



"В області класифіковано 8 хімічно-небезпечних об’єктів, з них 4-3 класу небезпеки і 4 -4 класу небезпеки. Це досить таки безпечна область. В такій області приємно жити, коли так мало хімічних об’єктів", - відзначив начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України.



Зазначали, в області створили і внесли до Державного реєстру 18 державних аварійно-рятувальних служб, усі відносяться до системи ДСНС і відповідно атестовані. Наявний досить високий показник обслуговування цими службами, зокрема 96 відсотків територій і об’єктів в області підлягають під їх обслуговування.



До слова, в Україні такий показник становить 60-70 %.



Відомо, на території Волинської області упродовж шести місяців 2019 року виникло 972 пожеж.



"З метою збільшення покриття території дієздатними пожежними підрозділами в районах області створено і функціонує 103 підрозділи місцевої пожежної охорони. Це досить високий показних. От з цьому показнику Волинська область – одна із лідерів серед областей у державі, - сказав Тарас Поліщук.



Разом із цим, у ході перевірки виявили 2 % несправних пожежним гідрантів, 5% несправних пожежних водоймищ і 2 % несправних водонапірних веж.





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