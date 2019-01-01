вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь – в лідерах за кількістю підрозділів місцевої пожежної охорони

Волинь – в лідерах за кількістю підрозділів місцевої пожежної охорони
Волинь – в лідерах за кількістю підрозділів місцевої пожежної охорони.

Про це стало відомо під час підбиття підсумків комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб у Волинській області, яка проводилась Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 18 липня, - інформує відділ інформаційної політики ОДА.

Заступник начальника ОДА Валентин Цьось подякував голові та учасникам Комісії за надану всебічну методичну допомогу і запевнив, що з метою вирішення проблемних питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у Волинській області управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації розробили План-заходів відповідно до пропозицій Комісії ДСНС України.

Відомо, працювала комісія на Волині в період з 8-18 липня.

Голова комісії-начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Тарас Поліщук у своїй доповіді відзначив, у ході перевірки практично до 80 % зауважень комісії усунули ще до її завершення.

Окрім того, зауважили на недостатній кількості спеціалістів в окремих районах та містах, а також наявності окремого підрозділу з питань цивільного захисту.

"У містах обласного значення, Володимир-Волинському, Ковельському, Луцькому, Маневицькому, Старовижівському, Турійському, Шацькому районах такі повноваження виконують фахівці з питань цивільного захисту складі підрозділів, що виконують завдання з питань екології і природних ресурсів, діяльності природоохоронних органів, мобілізаційної оборонної роботи житлово-комунального господарства інфраструктури та кадрові роботи ", - зазначив Тарас Васильович.

Також провели технічну інвентаризацію - 240 захисних споруд - 71%. З них 74% захисних споруд державної власності, 93% комунальної власності і 41% приватної власності. Повністю завершено технічну інвентаризацію захисних споруд в Любешівському, Любомльському, Маневицькому і Шацькому районах.

"В області класифіковано 8 хімічно-небезпечних об’єктів, з них 4-3 класу небезпеки і 4 -4 класу небезпеки. Це досить таки безпечна область. В такій області приємно жити, коли так мало хімічних об’єктів", - відзначив начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України.

Зазначали, в області створили і внесли до Державного реєстру 18 державних аварійно-рятувальних служб, усі відносяться до системи ДСНС і відповідно атестовані. Наявний досить високий показник обслуговування цими службами, зокрема 96 відсотків територій і об’єктів в області підлягають під їх обслуговування.

До слова, в Україні такий показник становить 60-70 %.

Відомо, на території Волинської області упродовж шести місяців 2019 року виникло 972 пожеж.

"З метою збільшення покриття території дієздатними пожежними підрозділами в районах області створено і функціонує 103 підрозділи місцевої пожежної охорони. Це досить високий показних. От з цьому показнику Волинська область – одна із лідерів серед областей у державі, - сказав Тарас Поліщук.

Разом із цим, у ході перевірки виявили 2 % несправних пожежним гідрантів, 5% несправних пожежних водоймищ і 2 % несправних водонапірних веж.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, лідер, пожежна охорона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Сьогодні, 19:13
Який посуд найбільше шкодить здоров'ю: топ від волинських експертів
Сьогодні, 18:43
Волинь – в лідерах за кількістю підрозділів місцевої пожежної охорони
Сьогодні, 18:32
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Ковельській
Сьогодні, 18:16
Лучан кличуть на громадські слухання щодо смороду в місті
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 20:00
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Три громади з Волині перемогли у конкурсі, бюджет якого – 50 мільйонів гривень Три громади з Волині перемогли у конкурсі, бюджет якого – 50 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:04
На Волині викрили нелегальних іноземців-продавців овочів і фруктів На Волині викрили нелегальних іноземців-продавців овочів і фруктів
Сьогодні, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На вихідні на Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські танцюристи здобули «срібло» на міжнародному фестивалі. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
У Луцьку – дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 19:27
 0
Луцька лікарня отримала від американців благодійну допомогу. ФОТО
Сьогодні, 19:13
 0
Який посуд найбільше шкодить здоров'ю: топ від волинських експертів
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿