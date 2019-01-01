Три волинські громади виграли конкурс культурно-мистецьких проектів

Три громади Волинської області перемогли у конкурсі культурно-мистецьких проектів «Малі міста – великі враження»Загальний бюджет конкурсу в 2019 році складає 50 мільйонів гривень. Ці гроші використають для реалізації культурно-мистецьких подій у невеликих містах, - повідомили у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.Цьогоріч серед волинян переможцями стали три громади: Устилузька, Боратинська ОТГ та Володимир-Волинська громада.Устилузька міська територіальна громада представляла проект «Дитячий музичний фестиваль Устилуг-Стравінський-ФЕСТ», Володимир-Волинська міська рада - «Князівський шлях до трону», а Боратинська сільська ОТГ представляла проект «Фестиваль українського духу «Бандерштат-2019».«Я точно знала, що Волинь цьогоріч проводитиме фестивалі в рамках проекту «Малі міста - великі враження», але не сподівалася на потрійну повну перемогу. Всі три проектні заявки, подані волинськими громадами, стали переможцями! Це свідчить про якісну працю фахівців над проектними заявками, про готовність наших громад до реалізації фестивалів міжнародного рівня, про результативність співпраці Асоціації міст України з Міністерством культури України та з Українським центром культурних досліджень, що став технічним реалізатором проекту», - сказала в.о.виконавчого директора відділення Волинського РВ АМУТакож представниця Асоціації міст України зазначила, що очікує ефекту від реалізації проекту «Дитячий музичний фестиваль Устилуг-Стравінський-ФЕСТ», адже це буде перший у світі дитячий музичний фестиваль, присвячений творчості Ігоря Стравінського.Крім того, в Устилузі у 1990 році відкрили перший у світі музей Ігоря Стравінського.«Попереду кропітка та відповідальна праця, що може стати добрим фундаментом для культурного розвитку щонайменше трьох волинських громад», - підсумувала Мар`яна Конончук.