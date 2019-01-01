Чудо на Волині: на дереві люди побачили образ Богоматері. ФОТО

На Волині місцеві жителі побачили на дереві образ Матері Божої.Дерево росте у селі Дмитрівка Рожищенського району на території ФАПу, - повідомляє на своїй сторінці у Facebook заступник начальника рожищенської поліції Ігор Ісаков.Зі слів місцевих жителів, колись у дерево вдарила блискавка.За 30 метрів від дерева громада села ще до цієї події поставила та висвятила Хрест, який в народі ще називають «фігура».«В одному із сіл Рожищенського району на зрізі, де колись була гілка, проглядається відбиток Божої Матері з Ісусиком», – пише чоловік.