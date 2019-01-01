Чудо на Волині: на дереві люди побачили образ Богоматері. ФОТО
Сьогодні, 13:18
На Волині місцеві жителі побачили на дереві образ Матері Божої.
Дерево росте у селі Дмитрівка Рожищенського району на території ФАПу, - повідомляє на своїй сторінці у Facebook заступник начальника рожищенської поліції Ігор Ісаков.
Зі слів місцевих жителів, колись у дерево вдарила блискавка.
За 30 метрів від дерева громада села ще до цієї події поставила та висвятила Хрест, який в народі ще називають «фігура».
«В одному із сіл Рожищенського району на зрізі, де колись була гілка, проглядається відбиток Божої Матері з Ісусиком», – пише чоловік.
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Дерево росте у селі Дмитрівка Рожищенського району на території ФАПу, - повідомляє на своїй сторінці у Facebook заступник начальника рожищенської поліції Ігор Ісаков.
Зі слів місцевих жителів, колись у дерево вдарила блискавка.
За 30 метрів від дерева громада села ще до цієї події поставила та висвятила Хрест, який в народі ще називають «фігура».
«В одному із сіл Рожищенського району на зрізі, де колись була гілка, проглядається відбиток Божої Матері з Ісусиком», – пише чоловік.
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Коментарі 1
от же ж новина! а я думав вони там формулу парманганату калію побачили... вибачте, але село забите...
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