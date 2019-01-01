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Чудо на Волині: на дереві люди побачили образ Богоматері. ФОТО

Чудо на Волині: на дереві люди побачили образ Богоматері. ФОТО
На Волині місцеві жителі побачили на дереві образ Матері Божої.

Дерево росте у селі Дмитрівка Рожищенського району на території ФАПу, - повідомляє на своїй сторінці у Facebook заступник начальника рожищенської поліції Ігор Ісаков.

Зі слів місцевих жителів, колись у дерево вдарила блискавка.

За 30 метрів від дерева громада села ще до цієї події поставила та висвятила Хрест, який в народі ще називають «фігура».

«В одному із сіл Рожищенського району на зрізі, де колись була гілка, проглядається відбиток Божої Матері з Ісусиком», – пише чоловік.
Чудо на Волині: на дереві люди побачили образ Богоматері. ФОТО
Чудо на Волині: на дереві люди побачили образ Богоматері. ФОТО

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Теги: Волинь
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Коментарі 1
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от же ж новина! а я думав вони там формулу парманганату калію побачили... вибачте, але село забите...
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