У селянина на Волині посохла вся городина через хімікати на сусідньому полі. ВІДЕО

Володимир Писарський після того як, з його слів, товариство «Баффало» покропило хімікатами свої поля.



Про це він розповів журналістам



Зі слів чоловіка, частина речовини потрапила на його город, який знаходяться поруч. Постраждала городина і в сусідів. Нині Володимир Писарський хоче компенсації збитків. Каже, що урожаю вже не буде.



Зі слів Володимира Писарського такою його городина стала після того, як товариство «Баффало» понад тиждень тому обробило хімікатами ріпак, що ріс на цьому полі, поруч його земельної ділянки. Чоловік каже, що звернувся у товариство, щоб йому компенсували збитки.



“Ви мені, кажу, ті збитки нанесені, скільки пішло витрат, що ми посадили картоплю, то ви мені кажете: 2 відра картоплі! Кажу: компенсуйте грошима. Він каже скільки: тисяч-дві? Кажу: «А більше, а 5-10!». «Десять вам не дамо!».



Тому він звернувся у Колківську селищну раду, щоб створили комісію, зафіксували завдані йому збитки і оцінили їх. Чоловік каже, що йому сказали оформити звернення письмово. Як це правильно написати чоловік не знав. Заяву не написав.



“Попередньо, тиждень тому чоловік звертався до нас, запропонували написати йому скаргу у районну сільськогосподарську комісію, щоб розібралися. До нас звертався усно тільки поки що він один. Ми казали йому, напиши. Він відмовився це зробити. На даний час заява не написана. Комісію ми можемо створити, але у нас немає спеціалістів, які можуть оцінювати збитки”, - прокоментував заступник Колківського селищного голови Михайло Лобода.



Після цієї розмови Володимир Писарський написав заяву із проханням до селищного голови Олександра Палінкевича зафіксувати і оцінити збитки. Агроном товариства «Баффало» Іван Дударчук пояснити ситуацію на камеру відмовився.



Юрист Олег Огородник розповів, що у таких випадках потрібно заручитися підтримкою свідків, потім провести експертизу.



Колківчанин Володимир Писарський каже: чекатиме поки комісія селищної ради складе акт про збитки, збиратиме документи і знову звернеться до керівництва товариства за компенсацією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Почорніла картопля і кабачки – таким побачив свій город мешканець селища Колкипісля того як, з його слів, товариство «Баффало» покропило хімікатами свої поля.Про це він розповів журналістам Суспільного Зі слів чоловіка, частина речовини потрапила на його город, який знаходяться поруч. Постраждала городина і в сусідів. Нині Володимир Писарський хоче компенсації збитків. Каже, що урожаю вже не буде.Зі слів Володимира Писарського такою його городина стала після того, як товариство «Баффало» понад тиждень тому обробило хімікатами ріпак, що ріс на цьому полі, поруч його земельної ділянки. Чоловік каже, що звернувся у товариство, щоб йому компенсували збитки.“Ви мені, кажу, ті збитки нанесені, скільки пішло витрат, що ми посадили картоплю, то ви мені кажете: 2 відра картоплі! Кажу: компенсуйте грошима. Він каже скільки: тисяч-дві? Кажу: «А більше, а 5-10!». «Десять вам не дамо!».Тому він звернувся у Колківську селищну раду, щоб створили комісію, зафіксували завдані йому збитки і оцінили їх. Чоловік каже, що йому сказали оформити звернення письмово. Як це правильно написати чоловік не знав. Заяву не написав.“Попередньо, тиждень тому чоловік звертався до нас, запропонували написати йому скаргу у районну сільськогосподарську комісію, щоб розібралися. До нас звертався усно тільки поки що він один. Ми казали йому, напиши. Він відмовився це зробити. На даний час заява не написана. Комісію ми можемо створити, але у нас немає спеціалістів, які можуть оцінювати збитки”, - прокоментував заступник Колківського селищного головиПісля цієї розмови Володимир Писарський написав заяву із проханням до селищного головизафіксувати і оцінити збитки. Агроном товариства «Баффало»пояснити ситуацію на камеру відмовився.Юристрозповів, що у таких випадках потрібно заручитися підтримкою свідків, потім провести експертизу.Колківчанин Володимир Писарський каже: чекатиме поки комісія селищної ради складе акт про збитки, збиратиме документи і знову звернеться до керівництва товариства за компенсацією.

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