У Луцьку виявили водія з «арсеналом» наркотиків. ФОТО

У Луцьку на вулиці Ковельській виявили чоловіка, який перевозив у автомобілі речовини, схожі на наркотичні.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.«По вулиці Володимирській у напрямку Луцька рухається Mercedes темного кольору на іноземній реєстрації, водій якого грубо порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуває в стані сп'яніння», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 21 липня, близько 6 години ранку.Вказаний транспортний засіб патрульні за допомогою працівників і техніки Укравтодору заблокували на вулиці Ковельській. За кермом перебував 31-річний чоловік, у кишені якого знайшли два шприци з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну.Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, в порушника виявили цілий арсенал речовин, схожих на наркотичні, та десятки шприців. Усе це ретельно описала та вилучила слідчо-оперативна група.Порушника доставили до відділу поліції.