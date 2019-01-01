У Луцьку виявили водія з «арсеналом» наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 09:59
У Луцьку на вулиці Ковельській виявили чоловіка, який перевозив у автомобілі речовини, схожі на наркотичні.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«По вулиці Володимирській у напрямку Луцька рухається Mercedes темного кольору на іноземній реєстрації, водій якого грубо порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуває в стані сп'яніння», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 21 липня, близько 6 години ранку.
Вказаний транспортний засіб патрульні за допомогою працівників і техніки Укравтодору заблокували на вулиці Ковельській. За кермом перебував 31-річний чоловік, у кишені якого знайшли два шприци з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну.
Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, в порушника виявили цілий арсенал речовин, схожих на наркотичні, та десятки шприців. Усе це ретельно описала та вилучила слідчо-оперативна група.
Порушника доставили до відділу поліції.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«По вулиці Володимирській у напрямку Луцька рухається Mercedes темного кольору на іноземній реєстрації, водій якого грубо порушує правила дорожнього руху, можливо, перебуває в стані сп'яніння», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні 21 липня, близько 6 години ранку.
Вказаний транспортний засіб патрульні за допомогою працівників і техніки Укравтодору заблокували на вулиці Ковельській. За кермом перебував 31-річний чоловік, у кишені якого знайшли два шприци з рідиною білого кольору, схожою на наркотичну.
Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, в порушника виявили цілий арсенал речовин, схожих на наркотичні, та десятки шприців. Усе це ретельно описала та вилучила слідчо-оперативна група.
Порушника доставили до відділу поліції.
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У Луцьку виявили водія з «арсеналом» наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 09:59