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Студент з Луцька виготовляв та продавав порно з жінками, які не знали про відеозйомку

Студент з Луцька виготовляв та продавав порно з жінками, які не знали про відеозйомку
Луцький міськрайонний суд визнав винним 4-курсника, жителя Луцька, який виготовляв, зберігав та збував порно.

Про це йдеться у вироці суду, – пише Конкурент.

Так, із грудня 2018 року до 20 лютого 2019 року студент 4 курсу залучав осіб жіночої статі до виготовлення відеопродукції порнографічного характеру, про що останні не були обізнані. Також за допомогою інтернету здійснив зняття копій відеопродукції порнографічного характеру.

18 січня 2019 року перебуваючи в м. Горохів, за допомогою месенджера «Viber» студент збув відео порнографічного характеру. А за відео, яке надіслав таким же способом, 4 лютого отримав винагороду – 194 гривні. 20 лютого ж за збут трьох відеофайлів отримав винагороду в сумі 500 грн.

Вже 31 травня 2019 року під час досудового розслідування між прокурором Луцької місцевої прокуратури Урин С.З. та підозрюваним уклали угоду про визнання винуватості.

Тож суд ухвалив визнати винним студента 4 курсу та призначив покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 роки, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. А саме – періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

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Теги: суд, вирок, Луцьк
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Коментарі 2
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Знаю у Луцьку ще одного "персонажа", яка виготовляє, зберігає та збуває косметичні та кондитерські вироби, проводить вебінари, Але на запит про умови виробництва - не відповідає, а про санітарну книжку - одразу заблокувала. Виникає багато питань. Основна аудиторія - діти,яким "вішає локшину на вуха", хотілося б бути певним за здоров*я людей. Я розумію, що зараз кожен робить все,що хоче,але ж ми йдемо у Європу і м*яко кажучи аферистам, там не місце!!!
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А в Голлівуд не попали.
Може погано старалися?
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