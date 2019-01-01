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У Луцьку поблизу будівництва утворилося провалля

У Луцьку поблизу будівництва утворилося провалля
В обласному центрі Волині місцеві жителі поскаржились на будівництво.

ВИїхавши на місце інспектори департаменту муніциапльно варти Луцької міської ради виявили порушення, - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту.

До департаменту муніципальної варти, через лінію оперативного реагування Луцької міської ради «15-80», звернулися громадяни, які повідомили про провалля, яке утворилося поблизу проведення будівництва на вулиці Сільській, 23.

"Виїхавши на місце, муніципали дізнались, що на території загального користування виконувались земляні роботи без відповідного дозвільного документа (ордера)", - йдеться у повідомленні.

Керував роботами заступнк директора одного з луцьких підприємств.

За фактом порушення інспектори склали адміністративний протокол відповідно до ст.152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.9 Правил благоустрою міста Луцька та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка, власне, і визначить міру покарання за дане правопорушення.

Нагадуємо, що у відповідності до Правил благоустрою міста Луцька, для проведення будь яких земляних робіт на території міста необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради для отримання безкоштовного ордеру.

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Теги: Луцьк, будівництво
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