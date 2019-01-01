Військовий підстрелив товариша по службі
Сьогодні, 01:21
У Мелітополі Запорізької області військовослужбовець під час розряджання зброї вистрілив із автомата АКС-74 у колегу по службі.
Потрапив військовому у ногу, повідомляє "Газета ua" з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Пораненого госпіталізовано до військового шпиталю Миколаєва.
У ДБР планують у цій справі провести комплекс судових експертиз, вручити військовослужбовцю, який поранив колегу, повідомлення про підозру.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.
У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.
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Потрапив військовому у ногу, повідомляє "Газета ua" з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Пораненого госпіталізовано до військового шпиталю Миколаєва.
У ДБР планують у цій справі провести комплекс судових експертиз, вручити військовослужбовцю, який поранив колегу, повідомлення про підозру.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.
У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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