Військовий підстрелив товариша по службі

У Мелітополі Запорізької області військовослужбовець під час розряджання зброї вистрілив із автомата АКС-74 у колегу по службі.Потрапив військовому у ногу, повідомляє "Газета ua" з посиланням на Державне бюро розслідувань.Пораненого госпіталізовано до військового шпиталю Миколаєва.У ДБР планують у цій справі провести комплекс судових експертиз, вручити військовослужбовцю, який поранив колегу, повідомлення про підозру.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України.У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.