Луцькі лікарні отримали благодійну допомогу від американців. ФОТО





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Так, в рамках міжнародної співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки, а саме українсько-американською культурною асоціацією громади міста Портланд та Благодійним фондом «Серце в долонях» вкотре на Волинь прибув спеціалізований вантаж для закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим у вигляді нових сучасний виробів медичного призначення та витратних матеріалів, які щоденно використовуються в лікувально-діагностичному процесі. Маса вантажу 16,8 тонн.



Основним пріоритетом в діяльності фонду був і залишається напрямок забезпечення благодійною допомогою спеціалізованих медичних закладів, які надають допомогу хворим дітям, що значно зменшує фінансове навантаження на батьків.



Окрім Волинської обласної дитячої клінічної лікарні вантаж перерозподілять та направлять ще у декілька різних областей України: Комунальне підприємство «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської обласної ради; Комунальне підприємство «Рівненську обласну дитячу клінічну лікарню», Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит», Комунальний заклад «Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню» Дніпропетровської обласної ради та Івано-Франківську центральну міську клінічну лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна дитяча клінічна лікарня та Волинський обласний медичний центр онкології отримали вкотре гуманітарний вантаж із США.Про це повідомляє Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання на сторінці у Facebook.Так, в рамках міжнародної співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки, а саме українсько-американською культурною асоціацією громади міста Портланд та Благодійним фондом «Серце в долонях» вкотре на Волинь прибув спеціалізований вантаж для закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим у вигляді нових сучасний виробів медичного призначення та витратних матеріалів, які щоденно використовуються в лікувально-діагностичному процесі. Маса вантажу 16,8 тонн.Основним пріоритетом в діяльності фонду був і залишається напрямок забезпечення благодійною допомогою спеціалізованих медичних закладів, які надають допомогу хворим дітям, що значно зменшує фінансове навантаження на батьків.Окрім Волинської обласної дитячої клінічної лікарні вантаж перерозподілять та направлять ще у декілька різних областей України: Комунальне підприємство «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської обласної ради; Комунальне підприємство «Рівненську обласну дитячу клінічну лікарню», Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит», Комунальний заклад «Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню» Дніпропетровської обласної ради та Івано-Франківську центральну міську клінічну лікарню.

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