«Поліський округ» на Волині: назвали остаточні результати голосування





Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.



Відтак, перемогу від округу №23 здобула Констанкевич Ірина Мирославівна (самовисування). Вона здобула прихильність 48,94% волинян. За неї проголосувало 38 672 виборців.



Друге місце здобув Приймачук Максим Петрович, кандидат від партії «Слуга народу». За нього проголосувало 31,23% голосів ( 24 678 людей).



Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Пирожика Олександра Веніаміновича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 5,44% голосів ( 4 302 людей).



Четверте місце здобув Сковорода Юрій Ігорович від політичної партії "Європейська Солідарність". У нього - 5,41% голосів (4 281 людей).



Щоб збільшити натисність на таблицю.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомі результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №23 у Волинській області.Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.Відтак, перемогу від округу №23 здобула(самовисування). Вона здобула прихильність 48,94% волинян. За неї проголосувало 38 672 виборців.Друге місце здобув, кандидат від партії «Слуга народу». За нього проголосувало 31,23% голосів ( 24 678 людей).Третє місце за кількістю голосів - у кандидатавід політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 5,44% голосів ( 4 302 людей).Четверте місце здобуввід політичної партії "Європейська Солідарність". У нього - 5,41% голосів (4 281 людей).Щоб збільшити натисність на таблицю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію