«Поліський округ» на Волині: назвали остаточні результати голосування
Сьогодні, 14:33
Відомі результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №23 у Волинській області.
Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.
Відтак, перемогу від округу №23 здобула Констанкевич Ірина Мирославівна (самовисування). Вона здобула прихильність 48,94% волинян. За неї проголосувало 38 672 виборців.
Друге місце здобув Приймачук Максим Петрович, кандидат від партії «Слуга народу». За нього проголосувало 31,23% голосів ( 24 678 людей).
Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Пирожика Олександра Веніаміновича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 5,44% голосів ( 4 302 людей).
Четверте місце здобув Сковорода Юрій Ігорович від політичної партії "Європейська Солідарність". У нього - 5,41% голосів (4 281 людей).
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Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.
Відтак, перемогу від округу №23 здобула Констанкевич Ірина Мирославівна (самовисування). Вона здобула прихильність 48,94% волинян. За неї проголосувало 38 672 виборців.
Друге місце здобув Приймачук Максим Петрович, кандидат від партії «Слуга народу». За нього проголосувало 31,23% голосів ( 24 678 людей).
Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Пирожика Олександра Веніаміновича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 5,44% голосів ( 4 302 людей).
Четверте місце здобув Сковорода Юрій Ігорович від політичної партії "Європейська Солідарність". У нього - 5,41% голосів (4 281 людей).
Щоб збільшити натисність на таблицю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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