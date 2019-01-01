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«Поліський округ» на Волині: назвали остаточні результати голосування

«Поліський округ» на Волині: назвали остаточні результати голосування
Відомі результати підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі №23 у Волинській області.

Відомості оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії.

Відтак, перемогу від округу №23 здобула Констанкевич Ірина Мирославівна (самовисування). Вона здобула прихильність 48,94% волинян. За неї проголосувало 38 672 виборців.

Друге місце здобув Приймачук Максим Петрович, кандидат від партії «Слуга народу». За нього проголосувало 31,23% голосів ( 24 678 людей).

Третє місце за кількістю голосів - у кандидата Пирожика Олександра Веніаміновича від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У нього - 5,44% голосів ( 4 302 людей).

Четверте місце здобув Сковорода Юрій Ігорович від політичної партії "Європейська Солідарність". У нього - 5,41% голосів (4 281 людей).

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«Поліський округ» на Волині: назвали остаточні результати голосування



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Теги: вибори, виборчий округ №23
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