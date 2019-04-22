Суд не дозволив Мінкульту розблокувати процес перейменування УПЦ (МП)

Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва відхилив апеляцію міністерства культури про розблокування процесу перейменування УПЦ (МП)Суд постановив апеляційну скаргу Міністерства культури України залишити без задоволення та заборонив усім суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо УПЦ МП, - повідомляє УНН.Як повідомили в УПЦ МП, 22 липня 2019 року в Шостому апеляційному адміністративному суді відбулось судове засідання за апеляційною скаргою Міністерства культури України на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про забезпечення позову від 22.04.2019 у справі №640/4748/19, відповідно до якої задоволено заяву Київської Митрополії Української Православної Церкви та заборонено суб’єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Київської Митрополії, монастирів, духовних семінарій, єпархій, які входять до релігійного об’єднання Українська Православна Церква."Шостим апеляційним адміністративним судом постановою від 22 липня 2019 року у справі №640/4748/19, внаслідок встановлення всіх істотних фактичних обставин, дослідження змісту та вимог апеляційної скарги, а також заслуховування аргументів і заперечень представників Київської Митрополії Української Православної Церкви, було відмовлено у задоволенні апеляційної скарги Міністерства культури України та залишено без змін ухвалу суду першої інстанції про забезпечення позову", - йдеться у повідомленні.Таким чином, за даними УПЦ МП, заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва про забезпечення позову від 22.04.2019 у справі №640/4748/19, продовжують діяти та мають юридичну силу по цей час.Нагадаємо, 22 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва зупинив процес перейменування Української Православної Церкви (Московського Патріархату). У відповідь на це рішення Міністерство культури подало апеляцію.