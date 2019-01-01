У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24
У селі Скобелка Горохівського району обікрали 24-річну місцеву мешканку.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що із гаманця зникло 4000 гривень. Також вона виявили відсутність блоку сигарет.
Напередодні жінка запросила друзів у своє помешкання. Тепер у крадіжці підозрює одну з подруг.
Горохівські поліцейські ретельно перевіряють версію потерпілої.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь Нова.
Зазначають, що із гаманця зникло 4000 гривень. Також вона виявили відсутність блоку сигарет.
Напередодні жінка запросила друзів у своє помешкання. Тепер у крадіжці підозрює одну з подруг.
Горохівські поліцейські ретельно перевіряють версію потерпілої.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Сьогодні, 09:00
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24
Виконавча служба стягнула з волинських роботодавців понад мільйон гривень зарплатного боргу
Сьогодні, 08:10