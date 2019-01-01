У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень





Про це пише



Зазначають, що із гаманця зникло 4000 гривень. Також вона виявили відсутність блоку сигарет.



Напередодні жінка запросила друзів у своє помешкання. Тепер у крадіжці підозрює одну з подруг.



Горохівські поліцейські ретельно перевіряють версію потерпілої.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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