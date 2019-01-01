вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень

У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
У селі Скобелка Горохівського району обікрали 24-річну місцеву мешканку.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що із гаманця зникло 4000 гривень. Також вона виявили відсутність блоку сигарет.

Напередодні жінка запросила друзів у своє помешкання. Тепер у крадіжці підозрює одну з подруг.

Горохівські поліцейські ретельно перевіряють версію потерпілої.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Сьогодні, 09:00
У Луцьку посадовиця вимагала хабар від атовця: стало відомо особу
Сьогодні, 08:32
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24
Виконавча служба стягнула з волинських роботодавців понад мільйон гривень зарплатного боргу
Сьогодні, 08:10
Український льотчик показав найкращий вищий пілотаж на авіашоу у Великій Британії
Сьогодні, 07:14
Схожі новини
У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу У волинянина з гаража вкрали двигун, ячмінь та п'ять мішків цементу
13 липень, 15:10
На Волині чоловік вкрав автівку На Волині чоловік вкрав автівку
12 липень, 11:10
У селі на Волині злодій обікрав будинок У селі на Волині злодій обікрав будинок
11 липень, 08:40
Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
09 липень, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яке свято 24 липня: що потрібно обов'язково зробити в цей день
Сьогодні, 09:18
 0
На дніпровському підприємстві потруїлись працівники
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 24 липня: гривня зміцнила позиції
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку посадовиця вимагала хабар від атовця: стало відомо особу
Сьогодні, 08:32
 0
У волинянки вкрали блок сигарет та 4000 гривень
Сьогодні, 08:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿