На Волині на гарячому викрили наркоторговця. ФОТО

У Маневичах правоохоронці на гарячому викрили наркоторговця.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.23 липня, співробітники кримінальної поліції Маневицького відділу поліції під час оперативної закупівлі канабісу затримали 26-річного місцевого жителя. Його помістили до ізолятору тимчасового тримання.Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання оперативники виявили та вилучили ще чотири паперові пакунки із зеленою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Окрім цього, у помешканні волинянина поліція виявила і засоби для його вживання.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів.Після оголошення затриманому підозри у вчиненні інкримінованого злочину, вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив, начальник Маневицького відділу поліції.Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі, із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.