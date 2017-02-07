У Білорусі заборонили символіку УПА, «Азову» та портрети Бандери





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Очільник Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.



У Білорусі заборонені:



бандерівська символіка, що включає в себе чорно-червоний прапор УПА;

герб батальйону “Азов”;

портрети Бандери та Шухевича;

різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.



За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за використання нацистської символіки, символіки УПА та портретів Степана Бандери.Про це повідомляє UA.TV , посилаючиь на прес-службу президента Білорусі Олександра Лукашенка.Очільник Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.У Білорусі заборонені:бандерівська символіка, що включає в себе чорно-червоний прапор УПА;герб батальйону “Азов”;портрети Бандери та Шухевича;різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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