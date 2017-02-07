У Білорусі заборонили символіку УПА, «Азову» та портрети Бандери
Сьогодні, 01:11
У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за використання нацистської символіки, символіки УПА та портретів Степана Бандери.
Про це повідомляє UA.TV, посилаючиь на прес-службу президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Очільник Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.
У Білорусі заборонені:
бандерівська символіка, що включає в себе чорно-червоний прапор УПА;
герб батальйону “Азов”;
портрети Бандери та Шухевича;
різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.
За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
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Про це повідомляє UA.TV, посилаючиь на прес-службу президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Очільник Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.
У Білорусі заборонені:
бандерівська символіка, що включає в себе чорно-червоний прапор УПА;
герб батальйону “Азов”;
портрети Бандери та Шухевича;
різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.
За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
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Коментарі 1
Батька молодец.
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