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У Білорусі заборонили символіку УПА, «Азову» та портрети Бандери

У Білорусі заборонили символіку УПА, «Азову» та портрети Бандери
У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за використання нацистської символіки, символіки УПА та портретів Степана Бандери.

Про це повідомляє UA.TV, посилаючиь на прес-службу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Очільник Білорусі підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.

У Білорусі заборонені:

бандерівська символіка, що включає в себе чорно-червоний прапор УПА;
герб батальйону “Азов”;
портрети Бандери та Шухевича;
різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.

За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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Теги: Былорусь, УПА, Азов, Степан Бандера
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