Волинські громади отримали більше 260 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 10:09
За півроку волинські громади отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку.
Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року місцеві бюджети в
області отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку, що на 24,5
відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
«Позитивну динаміку сплати єдиного податку демонструють фізичні і
юридичні особи, а також сільськогосподарські товаровиробники. Тож, можна стверджувати про високий рівень податкової культури платників, які належать до малого і середнього бізнесу. Важливо, що наш податковий супровід суб’єктів господарювання, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, виключає будь-який тиск.
Фахівці ДФС якісно надають платникам податків весь комплекс послуг, включаючи консультаційні з питань подання звітності та застосування норм чинного законодавства», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Оскільки єдиний податок зараховується до місцевого бюджету, то
органи місцевого самоврядування зацікавлені у тому, щоб всі бізнес-проекти на території кожного територіальної громади впроваджувалися лише легально, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Надходження єдиного податку – це кошти кожної громади за умови,
що її лідери та мешканці дбають про розвиток бізнесу з дотриманням
законодавчих вимог здійснення підприємницької діяльності», – підсумувала Світлана Савчук.
Як свідчить аналітика, протягом першого півріччя поточного року
підприємці-фізичні особи спрямували до місцевих бюджетів 204,7 мільйона гривень єдиного податку, юридичні особи – 35,9 мільйона гривень єдиного податку. Тим часом, сільськогосподарські товаровиробники, які працюють в умовах четвертої групи єдиного податку, додали громадам понад 23,7 мільйона гривень єдиного податку.
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Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року місцеві бюджети в
області отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку, що на 24,5
відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
«Позитивну динаміку сплати єдиного податку демонструють фізичні і
юридичні особи, а також сільськогосподарські товаровиробники. Тож, можна стверджувати про високий рівень податкової культури платників, які належать до малого і середнього бізнесу. Важливо, що наш податковий супровід суб’єктів господарювання, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, виключає будь-який тиск.
Фахівці ДФС якісно надають платникам податків весь комплекс послуг, включаючи консультаційні з питань подання звітності та застосування норм чинного законодавства», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Оскільки єдиний податок зараховується до місцевого бюджету, то
органи місцевого самоврядування зацікавлені у тому, щоб всі бізнес-проекти на території кожного територіальної громади впроваджувалися лише легально, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.
«Надходження єдиного податку – це кошти кожної громади за умови,
що її лідери та мешканці дбають про розвиток бізнесу з дотриманням
законодавчих вимог здійснення підприємницької діяльності», – підсумувала Світлана Савчук.
Як свідчить аналітика, протягом першого півріччя поточного року
підприємці-фізичні особи спрямували до місцевих бюджетів 204,7 мільйона гривень єдиного податку, юридичні особи – 35,9 мільйона гривень єдиного податку. Тим часом, сільськогосподарські товаровиробники, які працюють в умовах четвертої групи єдиного податку, додали громадам понад 23,7 мільйона гривень єдиного податку.
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