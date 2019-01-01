вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські громади отримали більше 260 мільйонів гривень єдиного податку

Волинські громади отримали більше 260 мільйонів гривень єдиного податку
За півроку волинські громади отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку.

Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року місцеві бюджети в
області отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку, що на 24,5
відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

«Позитивну динаміку сплати єдиного податку демонструють фізичні і
юридичні особи, а також сільськогосподарські товаровиробники. Тож, можна стверджувати про високий рівень податкової культури платників, які належать до малого і середнього бізнесу. Важливо, що наш податковий супровід суб’єктів господарювання, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, виключає будь-який тиск.

Фахівці ДФС якісно надають платникам податків весь комплекс послуг, включаючи консультаційні з питань подання звітності та застосування норм чинного законодавства», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Оскільки єдиний податок зараховується до місцевого бюджету, то
органи місцевого самоврядування зацікавлені у тому, щоб всі бізнес-проекти на території кожного територіальної громади впроваджувалися лише легально, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.

«Надходження єдиного податку – це кошти кожної громади за умови,
що її лідери та мешканці дбають про розвиток бізнесу з дотриманням
законодавчих вимог здійснення підприємницької діяльності», – підсумувала Світлана Савчук.

Як свідчить аналітика, протягом першого півріччя поточного року
підприємці-фізичні особи спрямували до місцевих бюджетів 204,7 мільйона гривень єдиного податку, юридичні особи – 35,9 мільйона гривень єдиного податку. Тим часом, сільськогосподарські товаровиробники, які працюють в умовах четвертої групи єдиного податку, додали громадам понад 23,7 мільйона гривень єдиного податку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: податок, Волинь, ГУ ДФС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьком катався п'яний водій
Сьогодні, 10:15
Муніципали покарали луцького забудовника за зламаний паркан та «джунглі». ФОТО
Сьогодні, 10:13
Волинські громади отримали більше 260 мільйонів гривень єдиного податку
Сьогодні, 10:09
Спека і заморозки: якою буде погода в Україні у серпні
Сьогодні, 10:06
Музиканти, планети і вчені на стінах: як виглядає новозбудована школа на Волині. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
Власники дорогих автівок із реєстрацією у Луцьку боргують транспортний податок Власники дорогих автівок із реєстрацією у Луцьку боргують транспортний податок
26 червень, 19:30
Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків
10 липень, 13:43
Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід
01 липень, 19:15
Волинські громади отримали понад 15 мільйонів гривень земельного податку Волинські громади отримали понад 15 мільйонів гривень земельного податку
31 травень, 08:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сусід розбещував 6-річну дівчинку
Сьогодні, 11:04
 0
На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 11:03
 0
Жінку, що вбила пенсіонерку в Колках, взяли під варту: відомі нові подробиці трагедії
Сьогодні, 10:56
 0
У Луцьку п'яний водій тікав від поліції та пропонував 200 доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 10:46
 0
У Луцьку відремонтують прибудинкову територію за півтора мільйона гривень
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿