Волинські громади отримали більше 260 мільйонів гривень єдиного податку

За півроку волинські громади отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку.Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року місцеві бюджети вобласті отримали 264,3 мільйона гривень єдиного податку, що на 24,5відсотка більше проти аналогічного періоду торік, – повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.«Позитивну динаміку сплати єдиного податку демонструють фізичні іюридичні особи, а також сільськогосподарські товаровиробники. Тож, можна стверджувати про високий рівень податкової культури платників, які належать до малого і середнього бізнесу. Важливо, що наш податковий супровід суб’єктів господарювання, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, виключає будь-який тиск.Фахівці ДФС якісно надають платникам податків весь комплекс послуг, включаючи консультаційні з питань подання звітності та застосування норм чинного законодавства», - зазначає начальник ГУ ДФС у Волинській областіОскільки єдиний податок зараховується до місцевого бюджету, тооргани місцевого самоврядування зацікавлені у тому, щоб всі бізнес-проекти на території кожного територіальної громади впроваджувалися лише легально, - наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.«Надходження єдиного податку – це кошти кожної громади за умови,що її лідери та мешканці дбають про розвиток бізнесу з дотриманнямзаконодавчих вимог здійснення підприємницької діяльності», – підсумувала Світлана Савчук.Як свідчить аналітика, протягом першого півріччя поточного рокупідприємці-фізичні особи спрямували до місцевих бюджетів 204,7 мільйона гривень єдиного податку, юридичні особи – 35,9 мільйона гривень єдиного податку. Тим часом, сільськогосподарські товаровиробники, які працюють в умовах четвертої групи єдиного податку, додали громадам понад 23,7 мільйона гривень єдиного податку.