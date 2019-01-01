На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували





Про це повідомили у прес-службі



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години 24 липня. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний автомобіліст, житель Любешівського району, виїжджаючи із території автостанції не надав перевагу в русі мотоциклу «Loncing», під керуванням 31-річного жителя цього ж району.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів на вулиці Брестській Ford Focus зіткнувся із мотоциклом Loncing.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години 24 липня. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний автомобіліст, житель Любешівського району, виїжджаючи із території автостанції не надав перевагу в русі мотоциклу «Loncing», під керуванням 31-річного жителя цього ж району.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію.

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