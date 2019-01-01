На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 11:03
У селищі Любешів на вулиці Брестській Ford Focus зіткнувся із мотоциклом Loncing.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години 24 липня. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний автомобіліст, житель Любешівського району, виїжджаючи із території автостанції не надав перевагу в русі мотоциклу «Loncing», під керуванням 31-річного жителя цього ж району.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години 24 липня. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний автомобіліст, житель Любешівського району, виїжджаючи із території автостанції не надав перевагу в русі мотоциклу «Loncing», під керуванням 31-річного жителя цього ж району.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію.
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