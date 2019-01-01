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На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували

На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
У селищі Любешів на вулиці Брестській Ford Focus зіткнувся із мотоциклом Loncing.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11 години 24 липня. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний автомобіліст, житель Любешівського району, виїжджаючи із території автостанції не надав перевагу в русі мотоциклу «Loncing», під керуванням 31-річного жителя цього ж району.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургію.


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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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