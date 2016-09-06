На Волині відбудеться кіберспортивний турнір





Ідея провести змагання з комп’ютерних ігор належить Роману Вєтрову. Цей юний хлопець професійно грає сам і хоче розвинути культуру геймерства у місті, – пише



Роман Вєтров вперше подібний турнір організував за технічної підтримки КПІ-сервіс у ЦПО. Зроблені висновки, удосконалені організаційні моменти.



На учасників змагань очікують хороші призові, велике приміщення, техніка і крута гра. Все це – на турнірі з FIFA2019 до Дня міста вже в цю суботу.



«Як не крути, а у комп’ютерні ігри багато людей грають і не лише діти. Крім очевидного, що довготривале сидіння за компом шкодить очам та псує поставу, але є в геймерстві безліч-безліч плюсів! І саме ці плюси і є пріоритетами кіберспорту», – прокоментувала Анастасія Азанова.



Змагання всеукраїнського рівня мають призовий фонд у сотні тисяч гривен. Наше змагання має 1 200 грн, які розділять між собою фіналісти та є просто унікальною можливістю пограти у супер-сучасну гру та познайомитись з однодумцями.



Реєстрацію за посиланням – ТУТ.



Протягом дня також діятиме ігрова зона з приставкою та настільними іграми.

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