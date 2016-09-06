На Волині відбудеться кіберспортивний турнір
Сьогодні, 15:58
У Володимирі-Волинському відбудуться змагання з популярної відеогри «FIFA 2019».
Ідея провести змагання з комп’ютерних ігор належить Роману Вєтрову. Цей юний хлопець професійно грає сам і хоче розвинути культуру геймерства у місті, – пише БУГ.
Роман Вєтров вперше подібний турнір організував за технічної підтримки КПІ-сервіс у ЦПО. Зроблені висновки, удосконалені організаційні моменти.
На учасників змагань очікують хороші призові, велике приміщення, техніка і крута гра. Все це – на турнірі з FIFA2019 до Дня міста вже в цю суботу.
«Як не крути, а у комп’ютерні ігри багато людей грають і не лише діти. Крім очевидного, що довготривале сидіння за компом шкодить очам та псує поставу, але є в геймерстві безліч-безліч плюсів! І саме ці плюси і є пріоритетами кіберспорту», – прокоментувала Анастасія Азанова.
Змагання всеукраїнського рівня мають призовий фонд у сотні тисяч гривен. Наше змагання має 1 200 грн, які розділять між собою фіналісти та є просто унікальною можливістю пограти у супер-сучасну гру та познайомитись з однодумцями.
Реєстрацію за посиланням – ТУТ.
Протягом дня також діятиме ігрова зона з приставкою та настільними іграми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ідея провести змагання з комп’ютерних ігор належить Роману Вєтрову. Цей юний хлопець професійно грає сам і хоче розвинути культуру геймерства у місті, – пише БУГ.
Роман Вєтров вперше подібний турнір організував за технічної підтримки КПІ-сервіс у ЦПО. Зроблені висновки, удосконалені організаційні моменти.
На учасників змагань очікують хороші призові, велике приміщення, техніка і крута гра. Все це – на турнірі з FIFA2019 до Дня міста вже в цю суботу.
«Як не крути, а у комп’ютерні ігри багато людей грають і не лише діти. Крім очевидного, що довготривале сидіння за компом шкодить очам та псує поставу, але є в геймерстві безліч-безліч плюсів! І саме ці плюси і є пріоритетами кіберспорту», – прокоментувала Анастасія Азанова.
Змагання всеукраїнського рівня мають призовий фонд у сотні тисяч гривен. Наше змагання має 1 200 грн, які розділять між собою фіналісти та є просто унікальною можливістю пограти у супер-сучасну гру та познайомитись з однодумцями.
Реєстрацію за посиланням – ТУТ.
Протягом дня також діятиме ігрова зона з приставкою та настільними іграми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині стягнули приблизно 1 мільйон гривень аліментів
Сьогодні, 16:18
До ТОП-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів увійшли два волинські університети
Сьогодні, 16:05
На Волині відбудеться кіберспортивний турнір
Сьогодні, 15:58