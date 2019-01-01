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До опалювального сезону в Луцьку модернізують 12 котелень

До опалювального сезону в Луцьку модернізують 12 котелень
ДКП «Луцьктепло» планує модернізувати дванадцять малих котелень до жовтня.

Про це повідомив тимчасовий виконувач повноважень директора «Луцьктепла» Іван Скорупський, - пише ІА Волинські Новини.

Як пояснив тимчасовий очільник підприємства Іван Скорупський, в межах співпраці з європейським банком підприємство продовжує технічне переоснащення котелень. Зокрема, французька компанія у міжсезоння працює на дев’яти об’єктах підприємства.

«У тому числі французи будуть працювати на об’єкті за адресою Ковельска, 68, де встановлені два котли НІІСТУ. Таких котлів на підприємстві донедавна було 90, але списали уже 47, оскільки такі котли застаріли і уже не є ефективними, з низьким коефіцієнтом корисної дії. На заміну цих котлів встановлять ефективніші в плані згорання палива італійські котли. Встановлення цих котлів дасть нам змогу працювати краще», - наголосив Іван Скорупський.

Окрім цього він зауважив, що блок технічного переоснащення малих котелень включав в себе переоснащення дванадцятьох об’єктів:

«Минулого року ми зробили переоснащення малих котелень на вулицях Кривий Вал,13; Шевченка, 3 та Лесі Українки, 20. Якщо все буде добре, то цього року в жовтні буде переоснащено 12 наших об’єктів», - резюмував Скорупський.

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Теги: Луцьк, котельні
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