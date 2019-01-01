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Рубльов – більше не депутат Волиньради

Рубльов – більше не депутат Волиньради
Вячеслав Рубльов, який став народним депутатом України за результатами виборів, перестав бути депутатом Волинської обласної ради.

Рішення про припинення ним депутатських повноважень прийняли сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії Волиньради.

Нагадаємо, на виборах Вячеслав Рубльов здобув перемогу на одномандатному виборчому окрузі №20. Тож він не може далі бути депутатом Волиньради.

Окрім того, під час сесії припинили повноваження депутата Палиці, а тому його місце зайняв новий депутат. Ним став Олександр Голуб – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні.

Більше того, з посади пішов перший заступник голови Волиньради Олександр Пирожик. Його місце відтепер займає депутат Юрій Поліщук.

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Теги: Вячеслав Рубльов, Волиньрада
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