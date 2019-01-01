Рубльов – більше не депутат Волиньради

, який став народним депутатом України за результатами виборів, перестав бути депутатом Волинської обласної ради.Рішення про припинення ним депутатських повноважень прийняли сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії Волиньради.Нагадаємо, на виборах. Тож він не може далі бути депутатом Волиньради.Окрім того,, а тому. Ним став– лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні.Більше того, з посади пішов перший заступник голови Волиньради Олександр Пирожик. Його місце відтепер займає депутат Юрій Поліщук.