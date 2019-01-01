На Волині у фермера забрали 40 гектарів лісу, які він незаконно зайняв





Про це повідомляє прес-служба



Нагадаємо, у квітні цього року прокуратура області



Прокурори з'ясували, що внаслідок прийняття незаконних рішень ці землі були незаконно вилучені із користування Державного підприємства "СЛАП "Рожищеагроліс" та змінено їхнє цільове призначення із земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення.



Відтак, в суді прокуратура домоглася повернення земель до лісового фонду.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одного із фермерських господарств Копачівської сільської ради Рожищенського району відсудили незаконно передані йому 77 га земель, серед яких і 40 га лісу, вартістю 100 мільйонів гривень. Раніше ці території передали йому як землі сільськогосподарського призначення.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області Нагадаємо, у квітні цього року прокуратура області наполягала , щоб фермер, в межах Копачівської сільської ради Рожищенського району, повернув 40 га землі, які використовує незаконно, до лісового фонду.Прокурори з'ясували, що внаслідок прийняття незаконних рішень ці землі були незаконно вилучені із користування Державного підприємства "СЛАП "Рожищеагроліс" та змінено їхнє цільове призначення із земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення.Відтак, в суді прокуратура домоглася повернення земель до лісового фонду.

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