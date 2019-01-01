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На Волині у фермера забрали 40 гектарів лісу, які він незаконно зайняв

На Волині у фермера забрали 40 гектарів лісу, які він незаконно зайняв
У одного із фермерських господарств Копачівської сільської ради Рожищенського району відсудили незаконно передані йому 77 га земель, серед яких і 40 га лісу, вартістю 100 мільйонів гривень. Раніше ці території передали йому як землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області

Нагадаємо, у квітні цього року прокуратура області наполягала, щоб фермер, в межах Копачівської сільської ради Рожищенського району, повернув 40 га землі, які використовує незаконно, до лісового фонду.

Прокурори з'ясували, що внаслідок прийняття незаконних рішень ці землі були незаконно вилучені із користування Державного підприємства "СЛАП "Рожищеагроліс" та змінено їхнє цільове призначення із земель лісового фонду на землі сільськогосподарського призначення.

Відтак, в суді прокуратура домоглася повернення земель до лісового фонду.




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Теги: суд, незаконна земля, повернули до лісового фонду, Волинь
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