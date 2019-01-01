Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії

Дарина Віннік виборола на конкурсі перше місце.



Про це розповіла мама дівчини Галина Віннік на своїй сторінці у Facebook, – пише



«Дарина Віннік у Болгарії на міжнародному фестивалі зайняла перше місце, а колектив – гран-прі», – пише жінка.



Батьки дякують педагогині, яка займалася з їх донькою.



«Ми дуже пишаємось і дуже вдячні керівнику Ірині Петрівна Матвійчук», – зауважують вони.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Болгарії відбувся VIII Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Арена Дружби». Виконавиця із села Доросинівиборола на конкурсі перше місце.Про це розповіла мама дівчини Галина Віннік на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Рожище «Дарина Віннік у Болгарії на міжнародному фестивалі зайняла перше місце, а колектив – гран-прі», – пише жінка.Батьки дякують педагогині, яка займалася з їх донькою.«Ми дуже пишаємось і дуже вдячні керівнику», – зауважують вони.

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