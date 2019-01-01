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Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії

Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії
У Болгарії відбувся VIII Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Арена Дружби». Виконавиця із села Доросині Дарина Віннік виборола на конкурсі перше місце.

Про це розповіла мама дівчини Галина Віннік на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Рожище.

«Дарина Віннік у Болгарії на міжнародному фестивалі зайняла перше місце, а колектив – гран-прі», – пише жінка.

Батьки дякують педагогині, яка займалася з їх донькою.

«Ми дуже пишаємось і дуже вдячні керівнику Ірині Петрівна Матвійчук», – зауважують вони.

Молода співачка з Волині перемогла на конкурсі у Болгарії


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Теги: Волинь, Болгарія, конкурс, Арена дружби, вокал
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