На Волині серед поля горіло авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
У Володимир-Волинському районі неподалік Устилуга в полі згорів легковий автомобіль.
Відео з місця події розмістив Леший Загугуля на сторінці у Facebook, - пише Волинь.UA
Ймовірною причиною пожежі стала технічна несправність.
На місці пожежі працювали пожежники.
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Відео з місця події розмістив Леший Загугуля на сторінці у Facebook, - пише Волинь.UA
Ймовірною причиною пожежі стала технічна несправність.
На місці пожежі працювали пожежники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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