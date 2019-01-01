На Волині серед поля горіло авто. ВІДЕО





Відео з місця події розмістив Леший Загугуля на сторінці у Facebook, - пише



Ймовірною причиною пожежі стала технічна несправність.



На місці пожежі працювали пожежники.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі неподалік Устилуга в полі згорів легковий автомобіль.Відео з місця події розмістивна сторінці у Facebook, - пише Волинь.UA Ймовірною причиною пожежі стала технічна несправність.На місці пожежі працювали пожежники.

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