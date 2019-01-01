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На Волині серед поля горіло авто. ВІДЕО

На Волині серед поля горіло авто. ВІДЕО
У Володимир-Волинському районі неподалік Устилуга в полі згорів легковий автомобіль.

Відео з місця події розмістив Леший Загугуля на сторінці у Facebook, - пише Волинь.UA

Ймовірною причиною пожежі стала технічна несправність.

На місці пожежі працювали пожежники.





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Теги: Устилуг, горить авто, пожежники
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