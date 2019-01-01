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Лучан просять впізнати вкрадені речі. ФОТО

Лучан просять впізнати вкрадені речі. ФОТО
Луцькі правоохоронці шукають власників викрадених речей.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Оперативники Луцького відділу поліції у співпраці із співробітниками управління карного розшуку області викрили групу із числа 4 осіб, підозрюваних у вчиненні крадіжок із квартир жителів Луцька.

Поліція обґрунтовано підозрює зловмисників у вчиненні щонайменше 20 квартирних крадіжок. Наразі, за цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку поєднану із проникненням у житло.

У рамках досудового розслідування правоохоронці провели за місцем проживання фігурантів ряд санкціонованих обшуків. У їх результаті поліція вилучила речі, які, ймовірно, були викрадені із помешкань громадян.

Фото вилучених речей можна переглянути тут.

Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380970981704, +380995025302 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.

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Теги: крадіжка, Луцьк
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