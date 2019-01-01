Лучан просять впізнати вкрадені речі. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Луцькі правоохоронці шукають власників викрадених речей.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Оперативники Луцького відділу поліції у співпраці із співробітниками управління карного розшуку області викрили групу із числа 4 осіб, підозрюваних у вчиненні крадіжок із квартир жителів Луцька.
Поліція обґрунтовано підозрює зловмисників у вчиненні щонайменше 20 квартирних крадіжок. Наразі, за цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку поєднану із проникненням у житло.
У рамках досудового розслідування правоохоронці провели за місцем проживання фігурантів ряд санкціонованих обшуків. У їх результаті поліція вилучила речі, які, ймовірно, були викрадені із помешкань громадян.
Фото вилучених речей можна переглянути тут.
Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380970981704, +380995025302 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Оперативники Луцького відділу поліції у співпраці із співробітниками управління карного розшуку області викрили групу із числа 4 осіб, підозрюваних у вчиненні крадіжок із квартир жителів Луцька.
Поліція обґрунтовано підозрює зловмисників у вчиненні щонайменше 20 квартирних крадіжок. Наразі, за цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку поєднану із проникненням у житло.
У рамках досудового розслідування правоохоронці провели за місцем проживання фігурантів ряд санкціонованих обшуків. У їх результаті поліція вилучила речі, які, ймовірно, були викрадені із помешкань громадян.
Фото вилучених речей можна переглянути тут.
Громадян, які впізнали на фото свої речі, поліція просить звертатися за телефонами: +380970981704, +380995025302 чи «102» або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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