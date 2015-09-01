В Одесі солдат Нацгвардії вистрілив собі у голову в приміщенні суду
Сьогодні, 17:43
В Одесі військовослужбовець 34-го окремого конвойного батальйону Нацгвардії України вистрілив собі в голову.
Про це повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси, особовий склад, який перебував у вартовому приміщенні почув постріл. Як пізніше виявилось, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться у повідомленні.
Лікарі борються за життя військовослужбовця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
"Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси, особовий склад, який перебував у вартовому приміщенні почув постріл. Як пізніше виявилось, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться у повідомленні.
Лікарі борються за життя військовослужбовця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Психічнохворий волинянин підпалив гектар сухої трави
Сьогодні, 18:17
У Ковелі закупили партію планшетів для міської ради
Сьогодні, 18:01
В Одесі солдат Нацгвардії вистрілив собі у голову в приміщенні суду
Сьогодні, 17:43
Причиною отруєння людей у луцькій «Фелічіті» став соус
Сьогодні, 17:28
Субсидії дадуть ще одному мільйону українців
Сьогодні, 17:06