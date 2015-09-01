В Одесі солдат Нацгвардії вистрілив собі у голову в приміщенні суду

В Одесі військовослужбовець 34-го окремого конвойного батальйону Нацгвардії України вистрілив собі в голову.Про це повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України."Під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси, особовий склад, який перебував у вартовому приміщенні почув постріл. Як пізніше виявилось, в одному з приміщень було знайдено солдата з ознаками вогнепального поранення (в голову)", - йдеться у повідомленні.Лікарі борються за життя військовослужбовця.