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Новачок Прем`єр-ліги підсилився колишнім гравцем «Волині»

Новачок Прем`єр-ліги підсилився колишнім гравцем «Волині»
Черговим новачком СК «Дніпро-1» перед стартом в національній Прем’єр–лізі став досвідчений сенегальський захисник колишній "волинянин" Папа Гуйє.

Сенегальський легіонер підписав угоду із дніпрянами терміном на один рік, - повідомляє прес-служба клубу.

Папа Гуйє народився 7 червня 1984 року в сенегальській столиці Дакарі. Там він розпочав професійну кар’єру у місцевому клубі «Дуан», в складі якого був срібним і бронзовим призером національного чемпіонату та двічі вигравав Кубок країни.

Далі Гуйе перейшов до луцької «Волині», за яку провів 27 матчів в чемпіонаті і 1 поєдинок у Кубку України, після чого протягом дев’яти сезонів захищав кольори харківського «Металісту», в складі якого став один раз срібним і шість разів бронзовим призером чемпіонату України. Загалом за харківський клуб він провів 281 матч і забив 8 м’ячів в усіх офіційних турнірах.

Навесні 2015 року перейшов до ФК «Дніпро», за який виступав протягом півтора роки, ще раз ставши бронзовим призером чемпіонату країни.

Також виступав за російський «Ростов» (4 матчі в РФПЛ та 1 матч у Кубку), казахський «Актобе» (9 матчів в чемпіонаті, 1 матч у Кубку), а у минулому сезоні він повернувся до УПЛ, де грав за львівські «Карпати» (15 офіційних матчів).

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Теги: Волинь, спорт, футбол, Дніпро-1
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