На завтра в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 15:04
31 липня в Україні прогнозують шквали та грози.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
«31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про грози та град
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
«31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про грози та град
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