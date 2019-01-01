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На завтра в Україні оголосили штормове попередження

На завтра в Україні оголосили штормове попередження
31 липня в Україні прогнозують шквали та грози.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

«31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

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Теги: погода, Волинь, прогноз, негода
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