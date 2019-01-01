На завтра в Україні оголосили штормове попередження





Про це



«31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 липня в Україні прогнозують шквали та грози.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.«31 липня у західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

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