Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі





Пост про допомогу у групі facebook "Теревені про Луцьк" опублікував журналіст Павло Мельничук.



"Якщо хтось хоче допомогти 5-річному Марку, який із важкими опіками зараз в опіковому центрі і потребує багато грошей на лікування, ось номер картки Приватбанку батька: 5168 7555 3158 5202 Коржик Андрій Олександрович", - йдеться у повідомлені.



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Нагадаємо, у селі Галузія Маневицького району





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти з коштами на лікування 5-річного хлопчика, який сильно постраждав під час пожежі.Пост про допомогу у групі facebook "Теревені про Луцьк" опублікував журналіст"Якщо хтось хоче допомогти 5-річному Марку, який із важкими опіками зараз в опіковому центрі і потребує багато грошей на лікування, ось номер картки", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, у селі Галузія Маневицького району обгоріла дитина . Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся. У нього обпечено близько 20% тіла. Нині дитина перебуває в опіковому центрі у важкому стані.

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