Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Сьогодні, 16:53
Небайдужих волинян просять допомогти з коштами на лікування 5-річного хлопчика, який сильно постраждав під час пожежі.
Пост про допомогу у групі facebook "Теревені про Луцьк" опублікував журналіст Павло Мельничук.
"Якщо хтось хоче допомогти 5-річному Марку, який із важкими опіками зараз в опіковому центрі і потребує багато грошей на лікування, ось номер картки Приватбанку батька: 5168 7555 3158 5202 Коржик Андрій Олександрович", - йдеться у повідомлені.
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Нагадаємо, у селі Галузія Маневицького району обгоріла дитина. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся. У нього обпечено близько 20% тіла. Нині дитина перебуває в опіковому центрі у важкому стані.
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Пост про допомогу у групі facebook "Теревені про Луцьк" опублікував журналіст Павло Мельничук.
"Якщо хтось хоче допомогти 5-річному Марку, який із важкими опіками зараз в опіковому центрі і потребує багато грошей на лікування, ось номер картки Приватбанку батька: 5168 7555 3158 5202 Коржик Андрій Олександрович", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
Нагадаємо, у селі Галузія Маневицького району обгоріла дитина. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся. У нього обпечено близько 20% тіла. Нині дитина перебуває в опіковому центрі у важкому стані.
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Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Сьогодні, 16:53