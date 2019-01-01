вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі

Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Небайдужих волинян просять допомогти з коштами на лікування 5-річного хлопчика, який сильно постраждав під час пожежі.

Пост про допомогу у групі facebook "Теревені про Луцьк" опублікував журналіст Павло Мельничук.

"Якщо хтось хоче допомогти 5-річному Марку, який із важкими опіками зараз в опіковому центрі і потребує багато грошей на лікування, ось номер картки Приватбанку батька: 5168 7555 3158 5202 Коржик Андрій Олександрович", - йдеться у повідомлені.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО

Нагадаємо, у селі Галузія Маневицького району обгоріла дитина. Як виявилось, хлопчик вилив багаття у вогонь та загорівся. У нього обпечено близько 20% тіла. Нині дитина перебуває в опіковому центрі у важкому стані.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, опіки, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Сьогодні, 16:53
Ранець чи портфель: волинянам розповіли, як правильно зібрати дитину до школи
Сьогодні, 16:51
Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води
Сьогодні, 16:34
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО На Волині 5-річний хлопчик обгорів під час пожежі: розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
39-річна волинянка сильно обгоріла у пожежі 39-річна волинянка сильно обгоріла у пожежі
29 липень, 20:32
Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі Розповіли про стан 5-річного хлопчика з Волині, який обгорів під час пожежі
29 липень, 14:27
На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні На Волині у пожежі обгорів 5-річний хлопчик: дитина – у важкому стані в лікарні
29 липень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збирають кошти для 5-річного волинянина, який обгорів під час пожежі
Сьогодні, 16:53
 0
Ранець чи портфель: волинянам розповіли, як правильно зібрати дитину до школи
Сьогодні, 16:51
 0
Через порив на тепломережі деякі лучани сидітимуть без гарячої води
Сьогодні, 16:34
 0
У ЖК «Парковий квартал» продають квартиру за приємною ціною. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 16:14
 0
«Adidas дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿