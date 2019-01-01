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Взяв ключі у сестри, яка там працювала: на Волині студент обікрав кіоск

Взяв ключі у сестри, яка там працювала: на Волині студент обікрав кіоск
На Волині затримали раніше судимого учня Маневицького професійного ліцею. Зазначають, що він вкрав з кіоску понад 23 тисяч гривень, цигарки та презервативи.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області, – пишуть Волинські Новини.

Під час суду встановили, що обвинувачений 11 березня 2019 року шляхом підбору ключів проник до торгівельного кіоску, звідки викрав 23 тисячі 200 гривень. Окрім того, обвинувачений ще вкрав десять пачок цигарок та дві пачки презервативів. Загальна сума викраденого становила 23 тисячі 736 гривень.

Допитаний у судовому засіданні учень ліцею свою вину визнав повністю.

Натомість потерпіла розповіла суду, що ключі обвинувачений взяв у сестри, яка працювала у кіоску. Гроші їй повернули, тож жодних претензій вона не мала, а щодо міри покарання покладалася на розгляд суду.

Відтак, суд визнав крадія винним та призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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Теги: суд, Волинь
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