Лучани просять перенести зупинки на вулиці Карпенка-Карого
Сьогодні, 11:23
У Луцьку просять перенести зупинки на маршруті 23 на вулиці Карпенка-Карого.
Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 31 липня, Смолярчук Віктор.
Автор звернення зауважує, зупинки на маршруті 23 по обидва боки вулиці Карпенка-Карого (біля автосалону "Сафрон") облаштовані в незручному місці - на розвороті і прямо на пішохідному переході.
"Останніми роками 55-й мікрорайон (вулиці Липинського, Іващенка , Гончара) розбудувався і ця єдина зупинка від Соборності до Задворецької опинилась практично в куті житлової забудови", - повідомляє лучанин.
Відтак, він пропонує перенести зупинки на 100-150 метрів ближче до вулиці Липинського і облаштувати їх в районі головного в"їзду до гаражного кооперативу.
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Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 31 липня, Смолярчук Віктор.
Автор звернення зауважує, зупинки на маршруті 23 по обидва боки вулиці Карпенка-Карого (біля автосалону "Сафрон") облаштовані в незручному місці - на розвороті і прямо на пішохідному переході.
"Останніми роками 55-й мікрорайон (вулиці Липинського, Іващенка , Гончара) розбудувався і ця єдина зупинка від Соборності до Задворецької опинилась практично в куті житлової забудови", - повідомляє лучанин.
Відтак, він пропонує перенести зупинки на 100-150 метрів ближче до вулиці Липинського і облаштувати їх в районі головного в"їзду до гаражного кооперативу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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