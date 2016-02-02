Лучани просять перенести зупинки на вулиці Карпенка-Карого





Відповідну



Автор звернення зауважує, зупинки на маршруті 23 по обидва боки вулиці Карпенка-Карого (біля автосалону "Сафрон") облаштовані в незручному місці - на розвороті і прямо на пішохідному переході.



"Останніми роками 55-й мікрорайон (вулиці Липинського, Іващенка , Гончара) розбудувався і ця єдина зупинка від Соборності до Задворецької опинилась практично в куті житлової забудови", - повідомляє лучанин.



Відтак, він пропонує перенести зупинки на 100-150 метрів ближче до вулиці Липинського і облаштувати їх в районі головного в"їзду до гаражного кооперативу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять перенести зупинки на маршруті 23 на вулиці Карпенка-Карого.Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 31 липня, Смолярчук Віктор.Автор звернення зауважує, зупинки на маршруті 23 по обидва боки вулиці Карпенка-Карого (біля автосалону "Сафрон") облаштовані в незручному місці - на розвороті і прямо на пішохідному переході."Останніми роками 55-й мікрорайон (вулиці Липинського, Іващенка , Гончара) розбудувався і ця єдина зупинка від Соборності до Задворецької опинилась практично в куті житлової забудови", - повідомляє лучанин.Відтак, він пропонує перенести зупинки на 100-150 метрів ближче до вулиці Липинського і облаштувати їх в районі головного в"їзду до гаражного кооперативу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію