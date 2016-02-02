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Лучани просять перенести зупинки на вулиці Карпенка-Карого

Лучани просять перенести зупинки на вулиці Карпенка-Карого
У Луцьку просять перенести зупинки на маршруті 23 на вулиці Карпенка-Карого.

Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 31 липня, Смолярчук Віктор.

Автор звернення зауважує, зупинки на маршруті 23 по обидва боки вулиці Карпенка-Карого (біля автосалону "Сафрон") облаштовані в незручному місці - на розвороті і прямо на пішохідному переході.

"Останніми роками 55-й мікрорайон (вулиці Липинського, Іващенка , Гончара) розбудувався і ця єдина зупинка від Соборності до Задворецької опинилась практично в куті житлової забудови", - повідомляє лучанин.

Відтак, він пропонує перенести зупинки на 100-150 метрів ближче до вулиці Липинського і облаштувати їх в районі головного в"їзду до гаражного кооперативу.

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Теги: петиція, перенесення зупинок, Карпенка-Карого
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