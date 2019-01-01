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На Волині подружжя відсвяткувало золоте весілля

На Волині подружжя відсвяткувало золоте весілля
В день народження міста Володимир-Волинський, 50 років подружнього життя святкували Богдан Дмитрович та Людмила Петрівна Голота.

Для ювілярів у місцевому РАЦСі провели урочистий обряд "Ювілей весілля", - інформує прес-служба юстиції Волині.

З фото видно, що для пари влаштували урочисту церемонію "одруження", на яку прийшли родичі та близькі ювілярів.

На Волині подружжя відсвяткувало золоте весілля
На Волині подружжя відсвяткувало золоте весілля

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Теги: золоте весілля, Володимир
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