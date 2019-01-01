На Волині подружжя відсвяткувало золоте весілля

Богдан Дмитрович та Людмила Петрівна Голота.



Для ювілярів у місцевому РАЦСі провели урочистий обряд "Ювілей весілля", - інформує прес-служба юстиції Волині.



З фото видно, що для пари влаштували урочисту церемонію "одруження", на яку прийшли родичі та близькі ювілярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В день народження міста Володимир-Волинський, 50 років подружнього життя святкувалитаДля ювілярів у місцевому РАЦСі провели урочистий обряд "Ювілей весілля", - інформує прес-служба юстиції Волині.З фото видно, що для пари влаштували урочисту церемонію "одруження", на яку прийшли родичі та близькі ювілярів.

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