вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО

Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО
На заплаві поблизу Староставського ставу, у річці Млинівка, що між селом Скобелка і містом Горохів, виявили десятки туш дохлої риби і переконують, що водойма має жахливий запах.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очевидець жахливої картини.

«Так зараз виглядає заплава, поблизу Староставського ставу. Виникає одне питання, чи це попрацювали «завжди голодні» браконьєри електровудками, чи після дощу щось змило у воду», – написав очевидець у листі до редакції.

Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО


Зазначає, що вода у річці поросла очеретом, то ж повної картини не видно. Окрім цього, пише, що водойма має різкий запах нечистот, а на колір – як дизельне паливо.

«Безліч дохлої великої щуки, і не тільки, а менша риба плаває вся зверху. І те що поспливало - це напевне ще не кінець. Думаю з часом ще більше почне спливати», – зауважує очевидець і підозрює, що саме дохла риба могла стати причиною смороду від води або ж якісь сторонні домішки, що потріпили туди із дощовою водою.

Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО
Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, дохла риба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області
Сьогодні, 18:22
На Волині подружжя відсвяткувало золоте весілля
Сьогодні, 18:07
Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Лікування обходиться у 4-5 тисяч гривень на день: просять допомогти хворій волинянці
Сьогодні, 17:45
На території Шацького заповідника незаконно копали пісок
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня
Сьогодні, 19:00
У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець У пожежі на Волині постраждав 14-річний хлопець
Сьогодні, 17:22
На Волині платники податків обговорили першочергові завдання митниці На Волині платники податків обговорили першочергові завдання митниці
Сьогодні, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
(Не)відомі волиняни: український актор і режисер народився у Ковелі
Сьогодні, 19:11
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
У волинському селі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 18:46
 0
У Зеленського вирішили долучитися до «Хвилини слави» ветеранів – Лапін про «новий формат» Дня Незалежності
Сьогодні, 18:34
 0
На «Бандерштаті» проведе гутірку начальник патрульної поліції Волинської області
Сьогодні, 18:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿