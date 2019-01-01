Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО
Сьогодні, 17:56
На заплаві поблизу Староставського ставу, у річці Млинівка, що між селом Скобелка і містом Горохів, виявили десятки туш дохлої риби і переконують, що водойма має жахливий запах.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очевидець жахливої картини.
«Так зараз виглядає заплава, поблизу Староставського ставу. Виникає одне питання, чи це попрацювали «завжди голодні» браконьєри електровудками, чи після дощу щось змило у воду», – написав очевидець у листі до редакції.
Зазначає, що вода у річці поросла очеретом, то ж повної картини не видно. Окрім цього, пише, що водойма має різкий запах нечистот, а на колір – як дизельне паливо.
«Безліч дохлої великої щуки, і не тільки, а менша риба плаває вся зверху. І те що поспливало - це напевне ще не кінець. Думаю з часом ще більше почне спливати», – зауважує очевидець і підозрює, що саме дохла риба могла стати причиною смороду від води або ж якісь сторонні домішки, що потріпили туди із дощовою водою.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив очевидець жахливої картини.
«Так зараз виглядає заплава, поблизу Староставського ставу. Виникає одне питання, чи це попрацювали «завжди голодні» браконьєри електровудками, чи після дощу щось змило у воду», – написав очевидець у листі до редакції.
Зазначає, що вода у річці поросла очеретом, то ж повної картини не видно. Окрім цього, пише, що водойма має різкий запах нечистот, а на колір – як дизельне паливо.
«Безліч дохлої великої щуки, і не тільки, а менша риба плаває вся зверху. І те що поспливало - це напевне ще не кінець. Думаю з часом ще більше почне спливати», – зауважує очевидець і підозрює, що саме дохла риба могла стати причиною смороду від води або ж якісь сторонні домішки, що потріпили туди із дощовою водою.
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