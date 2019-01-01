Купи дохлої риби і сморід: на Волині виявили підозрілу водойму. ФОТО

На заплаві поблизу Староставського ставу, у річці Млинівка, що між селом Скобелка і містом Горохів, виявили десятки туш дохлої риби і переконують, що водойма має жахливий запах.Про цеповідомив очевидець жахливої картини.«Так зараз виглядає заплава, поблизу Староставського ставу. Виникає одне питання, чи це попрацювали «завжди голодні» браконьєри електровудками, чи після дощу щось змило у воду», – написав очевидець у листі до редакції.Зазначає, що вода у річці поросла очеретом, то ж повної картини не видно. Окрім цього, пише, що водойма має різкий запах нечистот, а на колір – як дизельне паливо.«Безліч дохлої великої щуки, і не тільки, а менша риба плаває вся зверху. І те що поспливало - це напевне ще не кінець. Думаю з часом ще більше почне спливати», – зауважує очевидець і підозрює, що саме дохла риба могла стати причиною смороду від води або ж якісь сторонні домішки, що потріпили туди із дощовою водою.