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Росія має виплатити українській родині 60 тисяч євро за смерть сина-воїна

Росія має виплатити українській родині 60 тисяч євро за смерть сина-воїна
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області задовольнив заяву батьків до РФ, які втратили сина через збройну агресію Росії проти України.

Про це інформує прес-служба Єдиного державного реєстру судових рішень України.

Так, Російська Федерація має виплатити на користь кожного з позивачів С. завдану моральну шкоду у розмірі 1 866 600,00 мільйон гривень.

Повідомляють, що їх син С. загинув через військову агресію Російської Федерації проти України. Також, з огляду на особливий цинізм, з яким Російською Федерацією порушуються основоположні права й свободи людини в Україні.

Через смерть сина батьки вказують, що втратили сенс життя та віру в майбутнє, постійно відчувають страждання від втрати рідної людини, що не дає можливості нормально спілкуватись з оточуючими, працювати та підтримувати нормальний соціальний спосіб життя, оскільки, постійно знаходяться у стресовому стані, що супроводжується періодичними депресіями.

Розмір моральної шкоди встановили з урахуванням характеру і обсягу завданих їм моральних страждань, істотного порушення конституційних прав С., умисного характеру дій, а також почуття безпорадності та розчарування, які відчувають позивачі роками через неможливість відновити порушені права сина та їх особисті права.

На підставі викладеного, суд прийшов до висновку про обґрунтованість та законність позовних вимог та задовольнив їх у повному обсязі з РФ.



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Теги: РФ, виплати, 60 тисяч гривень, смерть українського бійця, позов
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Коментарі 1
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А може хай америка заплатить, що воює з росією до останнього українця?
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