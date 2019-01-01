На Волині в автобусі обікрали жінку





Про це пише



Зазначають, що інцидент трапився у автобусі сполученням «Бережанка-Луцьк».



Постраждала – 23-річна жителька села Скірче Горохівського району.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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