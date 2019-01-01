вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині в автобусі обікрали жінку

На Волині в автобусі обікрали жінку
У волинянки злодії витягли гроші, паспорт та банківські картки.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що інцидент трапився у автобусі сполученням «Бережанка-Луцьк».

Постраждала – 23-річна жителька села Скірче Горохівського району.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:00
На Волині в автобусі обікрали жінку
Сьогодні, 08:55
Волинські медики видалили 14 каменів з нирок пацієнта. ФОТО
Сьогодні, 08:28
«Сидить на зупинці 4 тижні»: на Волині просять впізнати жінку, яка не може потрапити додому. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Експерт розповів, скільки часу дешевшатиме долар
Сьогодні, 07:13
Схожі новини
У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор У селі на Волині з автомобіля вкрали акумулятор
31 липень, 14:27
18 пляшок пива та 122 пачки чипсів: 19-річний волинянин обікрав гуртівню 18 пляшок пива та 122 пачки чипсів: 19-річний волинянин обікрав гуртівню
30 липень, 14:43
На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО На Волині львів'янин обікрав магазин на 10 тисяч. ФОТО
29 липень, 11:41
Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її Волинянин вкрав із магазину дорогу запальничку та згубив її
29 липень, 08:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:00
 0
На Волині в автобусі обікрали жінку
Сьогодні, 08:55
 0
Волинські медики видалили 14 каменів з нирок пацієнта. ФОТО
Сьогодні, 08:28
 0
«Сидить на зупинці 4 тижні»: на Волині просять впізнати жінку, яка не може потрапити додому. ФОТО
Сьогодні, 08:10
 0
Експерт розповів, скільки часу дешевшатиме долар
Сьогодні, 07:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿