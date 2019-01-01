Вбивство чоловіка у селі Суходоли на Волині: деталі трагедії





Учора, 1 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу новобудови



Правоохоронці встановили, що загиблим є 55-річний житель цього ж району. На тілі чоловіка було виявлено тілесні ушкодження. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.



Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 54-річний житель Полтавської області. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.



«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського відділу поліції.



Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









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