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Вбивство чоловіка у селі Суходоли на Волині: деталі трагедії

Вбивство чоловіка у селі Суходоли на Волині: деталі трагедії
У Володимирі-Волинському районі поліція розкрила умисне вбивство 55-річного волинянина.

Учора, 1 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу новобудови у селі Суходоли лежить тіло невідомого чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що загиблим є 55-річний житель цього ж району. На тілі чоловіка було виявлено тілесні ушкодження. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 54-річний житель Полтавської області. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

«Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського відділу поліції.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: вбивство, Суходоли
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