Мешканці волинського міста один день сидітимуть без газу





Газопостачання відключать о 8-й годині і відновлять о 18-й годині, - повідомляє



Так, у зв’язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску буде обмежено газопостачання в помешканнях споживачів 5-го, 6-го та 15-го мікрорайонів міста Нововолинська.



Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами і не користуватись газом з метою уникнення аварійної ситуації та нещасних випадків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 5 серпня, мешканці декількох мікрорайонів Нововолинська будуть один день сидіти без газу.Газопостачання відключать о 8-й годині і відновлять о 18-й годині, - повідомляє Волинське відділення АТ “Волиньгаз” Так, у зв’язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску буде обмежено газопостачання в помешканнях споживачів 5-го, 6-го та 15-го мікрорайонів міста Нововолинська.Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами і не користуватись газом з метою уникнення аварійної ситуації та нещасних випадків.

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