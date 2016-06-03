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Мешканці волинського міста один день сидітимуть без газу

Мешканці волинського міста один день сидітимуть без газу
У понеділок, 5 серпня, мешканці декількох мікрорайонів Нововолинська будуть один день сидіти без газу.

Газопостачання відключать о 8-й годині і відновлять о 18-й годині, - повідомляє Волинське відділення АТ “Волиньгаз”

Так, у зв’язку з проведенням робіт на газопроводі середнього тиску буде обмежено газопостачання в помешканнях споживачів 5-го, 6-го та 15-го мікрорайонів міста Нововолинська.

Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами і не користуватись газом з метою уникнення аварійної ситуації та нещасних випадків.

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Теги: газопостачання, один день, відключення газопостачання
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