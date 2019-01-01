Волинян запрошують поїхати в Іспанію
Сьогодні, 15:03
NGO Unit запрошує волинян на семінар «What can I do? Tools for interventions in situations of discrimination and how to promote Solidarity in Youth Projects», який відбудеться в Іспанії.
Він триватиме 10-18 жовтня у місті Мадриді, - повідомляє Молодіжний центр Волині.
Мета семінару – створити посібник з інструментами, які дозволять працівникам громадських організацій ефективно протидіяти дискримінації й попереджати її, а не залишатись сторонніми спостерігачами.
Кого шукають:
- активну молодь 18+ років;
- з готовністю зробити внесок в роботу групи і досвідом/знаннями для створення посібника;
- з досвідом роботи в громадській організації або членством у такій;
- з розмовним рівнем англійської мови;
- з величезною мотивацією та бажанням втілювати ідеї в реальність.
Організатори покриють 100% витрат на квитки, проживання та харчування.
Однак учасники повинні оформити страховий поліс своїм коштом. Учасник сплачує 40 євро благодійний внесок відправляючій організації.
Заповнити аплікаційну форму можна до 5 серпня (включно) тут.
Деталі за цим посиланням.
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Він триватиме 10-18 жовтня у місті Мадриді, - повідомляє Молодіжний центр Волині.
Мета семінару – створити посібник з інструментами, які дозволять працівникам громадських організацій ефективно протидіяти дискримінації й попереджати її, а не залишатись сторонніми спостерігачами.
Кого шукають:
- активну молодь 18+ років;
- з готовністю зробити внесок в роботу групи і досвідом/знаннями для створення посібника;
- з досвідом роботи в громадській організації або членством у такій;
- з розмовним рівнем англійської мови;
- з величезною мотивацією та бажанням втілювати ідеї в реальність.
Організатори покриють 100% витрат на квитки, проживання та харчування.
Однак учасники повинні оформити страховий поліс своїм коштом. Учасник сплачує 40 євро благодійний внесок відправляючій організації.
Заповнити аплікаційну форму можна до 5 серпня (включно) тут.
Деталі за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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