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Волинян запрошують поїхати в Іспанію

Волинян запрошують поїхати в Іспанію
NGO Unit запрошує волинян на семінар «What can I do? Tools for interventions in situations of discrimination and how to promote Solidarity in Youth Projects», який відбудеться в Іспанії.

Він триватиме 10-18 жовтня у місті Мадриді, - повідомляє Молодіжний центр Волині.

Мета семінару – створити посібник з інструментами, які дозволять працівникам громадських організацій ефективно протидіяти дискримінації й попереджати її, а не залишатись сторонніми спостерігачами.

Кого шукають:

- активну молодь 18+ років;
- з готовністю зробити внесок в роботу групи і досвідом/знаннями для створення посібника;
- з досвідом роботи в громадській організації або членством у такій;
- з розмовним рівнем англійської мови;
- з величезною мотивацією та бажанням втілювати ідеї в реальність.

Організатори покриють 100% витрат на квитки, проживання та харчування.

Однак учасники повинні оформити страховий поліс своїм коштом. Учасник сплачує 40 євро благодійний внесок відправляючій організації.

Заповнити аплікаційну форму можна до 5 серпня (включно) тут.

Деталі за цим посиланням.

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Теги: волиняни, семінар, Італія, запрошують
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