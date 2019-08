Волинян запрошують поїхати в Іспанію

NGO Unit запрошує волинян на семінар «What can I do? Tools for interventions in situations of discrimination and how to promote Solidarity in Youth Projects», який відбудеться в Іспанії.Він триватиме 10-18 жовтня у місті Мадриді, - повідомляє Молодіжний центр Волині Мета семінару – створити посібник з інструментами, які дозволять працівникам громадських організацій ефективно протидіяти дискримінації й попереджати її, а не залишатись сторонніми спостерігачами.Кого шукають:- активну молодь 18+ років;- з готовністю зробити внесок в роботу групи і досвідом/знаннями для створення посібника;- з досвідом роботи в громадській організації або членством у такій;- з розмовним рівнем англійської мови;- з величезною мотивацією та бажанням втілювати ідеї в реальність.Організатори покриють 100% витрат на квитки, проживання та харчування.Однак учасники повинні оформити страховий поліс своїм коштом. Учасник сплачує 40 євро благодійний внесок відправляючій організації.Заповнити аплікаційну форму можна до 5 серпня (включно) тут Деталі за цим посиланням.