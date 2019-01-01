вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО

Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
Конфлікт стався між чоловіком та колишньою дружиною у селі Підгірці, що на Київщині через майно.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області

Жінка мала намір здати металобрухт, однак пенсіонер вимагав залишити все на подвір'ї і не чіпати. В іншому випадку він обіллє себе бензином і підпалить.

На сказаному чоловік не зупинився. Він обрискав себе та своїх близьких паливом. Вкрай налякана донька викликала поліцію.

Група реагування патрульної поліції відреагувала на виклик миттєво та прибула на місце події. Поліцейські спробували заспокоїти чоловіка, намагалися злагодити ситуацію і припинити конфлікт.

Господар категорично відмовився від спілкування, дістав запальничку і підпалив себе. Все відбулось миттєво. Однак працівники поліції не розгубились, швидко погасили вогонь і врятували життя чоловіку.

Потім поліцейські викликали медичну допомогу. 72-річного потерпілого доправлено до лікарні, де медики йому надали допомогу.
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бензин, підпал, сварка, конфлікт, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 00:38
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
04 серпень, 23:40
«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
04 серпень, 23:08
У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
04 серпень, 22:45
Схожі новини
Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради Облився бензином та вимагав зустрічі з Зеленським: подробиці спроби самогубства біля Луцькради
05 квітень, 20:18
Церковний конфлікт: на Рівненщині віряни зачинили у церкві священика Церковний конфлікт: на Рівненщині віряни зачинили у церкві священика
08 травень, 18:13
Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську Помста за публікації і палкий «привіт» поліції: розповіли деталі підпалу у Нововолинську
01 травень, 15:49
Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою
01 травень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 00:38
 0
5 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО
04 серпень, 23:40
 0
«Бандерштат» романтичний: хлопець зі сцени освідчився коханій. ФОТО
04 серпень, 23:08
 0
У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
04 серпень, 22:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿