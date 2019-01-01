Після сварки з дружиною чоловік облився бензином і підпалив себе. ФОТО





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Жінка мала намір здати металобрухт, однак пенсіонер вимагав залишити все на подвір'ї і не чіпати. В іншому випадку він обіллє себе бензином і підпалить.



На сказаному чоловік не зупинився. Він обрискав себе та своїх близьких паливом. Вкрай налякана донька викликала поліцію.



Група реагування патрульної поліції відреагувала на виклик миттєво та прибула на місце події. Поліцейські спробували заспокоїти чоловіка, намагалися злагодити ситуацію і припинити конфлікт.



Господар категорично відмовився від спілкування, дістав запальничку і підпалив себе. Все відбулось миттєво. Однак працівники поліції не розгубились, швидко погасили вогонь і врятували життя чоловіку.



Потім поліцейські викликали медичну допомогу. 72-річного потерпілого доправлено до лікарні, де медики йому надали допомогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфлікт стався між чоловіком та колишньою дружиною у селі Підгірці, що на Київщині через майно.Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області Жінка мала намір здати металобрухт, однак пенсіонер вимагав залишити все на подвір'ї і не чіпати. В іншому випадку він обіллє себе бензином і підпалить.На сказаному чоловік не зупинився. Він обрискав себе та своїх близьких паливом. Вкрай налякана донька викликала поліцію.Група реагування патрульної поліції відреагувала на виклик миттєво та прибула на місце події. Поліцейські спробували заспокоїти чоловіка, намагалися злагодити ситуацію і припинити конфлікт.Господар категорично відмовився від спілкування, дістав запальничку і підпалив себе. Все відбулось миттєво. Однак працівники поліції не розгубились, швидко погасили вогонь і врятували життя чоловіку.Потім поліцейські викликали медичну допомогу. 72-річного потерпілого доправлено до лікарні, де медики йому надали допомогу.

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