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З середини тижня в Україну повернеться спека

З середини тижня в Україну повернеться спека
Цього тижня в більшості регіонів України очікують потепління.

Про це написала на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.

"Вже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20+27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси. Далі - вище. І в середині тижня вже будемо хекати та червоніти через +30 градусів", - йдеться у повідомлені.

Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на Заході України і на Луганщині. Проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода.


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Теги: спека, погода, прогноз
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