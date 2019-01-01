З середини тижня в Україну повернеться спека
Сьогодні, 12:44
Цього тижня в більшості регіонів України очікують потепління.
Про це написала на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
"Вже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20+27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси. Далі - вище. І в середині тижня вже будемо хекати та червоніти через +30 градусів", - йдеться у повідомлені.
Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на Заході України і на Луганщині. Проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода.
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Про це написала на своїй сторінці у facebook Наталка Діденко.
"Вже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20+27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси. Далі - вище. І в середині тижня вже будемо хекати та червоніти через +30 градусів", - йдеться у повідомлені.
Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на Заході України і на Луганщині. Проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода.
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