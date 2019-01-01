Автовподобання клієнтів, підхід до кожного покупця і плани: чим живе компанія WEST AUTO HUB*





Щодень кількість клієнтів збільшується. До кожного з них, безсумнівно, потрібен особливий підхід.



Про автомобілі, смаки клієнтів і бізнес, який допомагає українцям стати мобільнішими, говорили у ефірі Юлією Риковською.



Унікальні в Україні: комплексне рішення для майбутніх автовласників



Компанія розвивається і росте з кожним днем. Команда розпочинала справу, позиціонуючи себе як митно-брокерська компанія, вже давно. Утім, два роки працює саме під брендом WEST AUTO HUB. Час стрімко змінюється, змінюються і потреби в отриманні повного спектру послуг, тож згодом брокерську фірму реформували у повноцінну структуру, яка допомагає стати власником автомобіля, починаючи процес покупки з нуля. До слова, нещодавно компанія навіть запустила мобільний додаток, аби спростити шлях до омріяного авто і без зайвого дискомфорту вести переговори з менеджером у реальному часі. За допомогою додатку можна замовити послугу і переглядати епати виконання.



Керівниця WEST AUTO HUB Юлія Риковська каже, що компанія завжди йде в ногу з часом: «Ми намагаємося бути присутніми в IT-сфері також, відповідно, наш додаток дозволяє зробити віддалене замовлення. Якщо клієнт знаходиться далеко або ж просто не має можливості відвідати комплекс, то замовляє весь спектр онлайн», – пояснює пані Юлія і каже, що така унікальна послуга щодо надання комплексного рішення, якій в Україні немає аналогів, повністю себе виправдала і користується великим попитом.



Загалом щодня компанія запускає від 3 до 10 замовлень з нуля. Окрім цього, надає послуги митно-брокерної діяльності або ж сертифікаційного оформлення, відповідно, реалізовує більше ніж 50 автівок на день.



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За весь час роботи – жодного незадоволеного клієнта



Самостійна купівля автомобіля з-за кордону передбачає необхідність знання іноземної мови, митного законодавства тощо. Натомість, використовуючи послуги компанії, клієнт абсолютно не затрачає свого часу і не потребує цих знань.



Звісно, буває таке, що клієнти починають капризувати, але ж це зрозуміло, адже купити автомобіль, то – велика відповідальність. Юлія Риковська каже, що у WEST AUTO HUB це все розуміють і намагаються догодити навіть найвибагливішим. За увесь період роботи компанії не було жодного незадоволеного результатом та купівлею клієнта.



Бізнесвумен запевняє, що процес вибору автомобіля і потрапляння "в десятку" – нелегкий: «Ми зазвичай переглядаємо від 10 до 30 автомобілів і тільки тоді обираємо кращий».



Більше того, клієнт також може безпосередньо обрати і країну, звідки приїде його майбутня машина, а працівники WEST AUTO HUB тим часом домовляються із перевіреним автохаусом, що знаходиться там.



Юрія Риковська зазначає, що важливо тут також і вміти пояснити клієнту компанії, що і де брати краще, радити і наполягати на адекватному рішенні, аби зробити справді вдалу покупку транспорту.



Керівниця WEST AUTO HUB каже, що якоїсь особливої тенденції на територіальну приналежність авто – немає, а все йде «хвилями». Цьогоріч більший попит на транспорт із Європи, а минулого року, до прикладу, масово купували із США.



Щодо термінів доставки авто, Юлія Риковська зауважила, що зазвичай цей період становить від тижня до місяця. Залежить же цей час від місця купівлі авто.



У планах – нові комплекси і фронт-офіси



Ризики, каже керівниця компанії, у купівлі авто з-за кордону завжди присутні, як і у будь-якій іншій справі. Утім, їх можна уникнути шляхом юридичних договорів, шляхом того, що це постійний сталий бізнес.



"Клієнт завжди знає куди повернутися і з ким проговорити питання, які виникли. Основна перевага - юридичний супровід і наша фізична присутність на ринку не лише у Луцьку, а й в інших містах. Зараз маємо такий самий комплекс у Львові, плануємо відкриття і в інших містах України як комплексів, так і фронт-офісів", - додає пані Юлія.



Для працівників WEST AUTO HUB регулярно проводять тренінги і навчання, аби вони якнайкраще орієнтувалися в тенденціях авторинку та знаходили підхід до кожного покупця.



"Командна робота і спільна мета мотивують всіх вчитися надзвичайно швидко... Ми відкриті для кожної людини, чи то з досвідом, чи без. Головне - бачити у тому перспективу і мати натхнення", - розповідає Юлія Риковська про кадрову політику компанії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія WEST AUTO HUB працює на вітчизняному ринку вже більше двох років. Її добре знають як в Україні, так і за кордоном.Щодень кількість клієнтів збільшується. До кожного з них, безсумнівно, потрібен особливий підхід.Про автомобілі, смаки клієнтів і бізнес, який допомагає українцям стати мобільнішими, говорили у ефірі 12 каналу з бізнесвумен і керівницею компанії WEST AUTO HUBКомпанія розвивається і росте з кожним днем. Команда розпочинала справу, позиціонуючи себе як митно-брокерська компанія, вже давно. Утім, два роки працює саме під брендом WEST AUTO HUB. Час стрімко змінюється, змінюються і потреби в отриманні повного спектру послуг, тож згодом брокерську фірму реформували у повноцінну структуру, яка допомагає стати власником автомобіля, починаючи процес покупки з нуля. До слова, нещодавно компанія навіть запустила мобільний додаток, аби спростити шлях до омріяного авто і без зайвого дискомфорту вести переговори з менеджером у реальному часі. За допомогою додатку можна замовити послугу і переглядати епати виконання.Керівниця WEST AUTO HUB Юлія Риковська каже, що компанія завжди йде в ногу з часом: «Ми намагаємося бути присутніми в IT-сфері також, відповідно, наш додаток дозволяє зробити віддалене замовлення. Якщо клієнт знаходиться далеко або ж просто не має можливості відвідати комплекс, то замовляє весь спектр онлайн», – пояснює пані Юлія і каже, що така унікальна послуга щодо надання комплексного рішення, якій в Україні немає аналогів, повністю себе виправдала і користується великим попитом.Загалом щодня компанія запускає від 3 до 10 замовлень з нуля. Окрім цього, надає послуги митно-брокерної діяльності або ж сертифікаційного оформлення, відповідно, реалізовує більше ніж 50 автівок на день.Самостійна купівля автомобіля з-за кордону передбачає необхідність знання іноземної мови, митного законодавства тощо. Натомість, використовуючи послуги компанії, клієнт абсолютно не затрачає свого часу і не потребує цих знань.Звісно, буває таке, що клієнти починають капризувати, але ж це зрозуміло, адже купити автомобіль, то – велика відповідальність. Юлія Риковська каже, що у WEST AUTO HUB це все розуміють і намагаються догодити навіть найвибагливішим. За увесь період роботи компанії не було жодного незадоволеного результатом та купівлею клієнта.Бізнесвумен запевняє, що процес вибору автомобіля і потрапляння "в десятку" – нелегкий: «Ми зазвичай переглядаємо від 10 до 30 автомобілів і тільки тоді обираємо кращий».Більше того, клієнт також може безпосередньо обрати і країну, звідки приїде його майбутня машина, а працівники WEST AUTO HUB тим часом домовляються із перевіреним автохаусом, що знаходиться там.Юрія Риковська зазначає, що важливо тут також і вміти пояснити клієнту компанії, що і де брати краще, радити і наполягати на адекватному рішенні, аби зробити справді вдалу покупку транспорту.Керівниця WEST AUTO HUB каже, що якоїсь особливої тенденції на територіальну приналежність авто – немає, а все йде «хвилями». Цьогоріч більший попит на транспорт із Європи, а минулого року, до прикладу, масово купували із США.Щодо термінів доставки авто, Юлія Риковська зауважила, що зазвичай цей період становить від тижня до місяця. Залежить же цей час від місця купівлі авто.Ризики, каже керівниця компанії, у купівлі авто з-за кордону завжди присутні, як і у будь-якій іншій справі. Утім, їх можна уникнути шляхом юридичних договорів, шляхом того, що це постійний сталий бізнес."Клієнт завжди знає куди повернутися і з ким проговорити питання, які виникли. Основна перевага - юридичний супровід і наша фізична присутність на ринку не лише у Луцьку, а й в інших містах. Зараз маємо такий самий комплекс у Львові, плануємо відкриття і в інших містах України як комплексів, так і фронт-офісів", - додає пані Юлія.Для працівників WEST AUTO HUB регулярно проводять тренінги і навчання, аби вони якнайкраще орієнтувалися в тенденціях авторинку та знаходили підхід до кожного покупця."Командна робота і спільна мета мотивують всіх вчитися надзвичайно швидко... Ми відкриті для кожної людини, чи то з досвідом, чи без. Головне - бачити у тому перспективу і мати натхнення", - розповідає Юлія Риковська про кадрову політику компанії.

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