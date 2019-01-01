Повідомили, коли завершать реконструкцію вуличного освітлення у центрі Ковеля





Тут бетонні опори замінюють на металеві оцинковані, на яких влаштують сучасні енергоощадні світильники, - йдеться на сайті



Працюють на об’єкті робітники ТзОВ «ВілКом». Реконструкцію планують закінчити до кінця нинішнього року.



Впродовж минулого року змонтували нову мережу освітлення на вулицях Олени Пчілки та Сагайдачного, цьогоріч - на Івасюка, Ветеранів, Смірнова.



"Театральна – єдина вулиця в центральній частині міста, де не проведено оновлення освітлення", - зазначає заступник міського голови Андрій Товстига.



Також замінять світлофорні об’єкти на перехрестях вулиці Сагайдачного-Театральна, Театральна-Незалежності.



Зазначають, це продовження стратегії реконструкції центру Ковеля.



Цьогоріч на влаштування вуличного освітлення спрямовали з місцевого бюджету 4,5 мільйона гривень, в тому числі на вулицю Театральну – 620 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральній частині Ковеля на завершальній стадії роботи з реконструкції вуличного освітлення. Нині вони тривають на вулиці Театральній (від Незалежності до Сагайдачного).Тут бетонні опори замінюють на металеві оцинковані, на яких влаштують сучасні енергоощадні світильники, - йдеться на сайті Ковельської міської ради. Працюють на об’єкті робітники ТзОВ «ВілКом». Реконструкцію планують закінчити до кінця нинішнього року.Впродовж минулого року змонтували нову мережу освітлення на вулицях Олени Пчілки та Сагайдачного, цьогоріч - на Івасюка, Ветеранів, Смірнова."Театральна – єдина вулиця в центральній частині міста, де не проведено оновлення освітлення", - зазначає заступник міського головиТакож замінять світлофорні об’єкти на перехрестях вулиці Сагайдачного-Театральна, Театральна-Незалежності.Зазначають, це продовження стратегії реконструкції центру Ковеля.Цьогоріч на влаштування вуличного освітлення спрямовали з місцевого бюджету 4,5 мільйона гривень, в тому числі на вулицю Театральну – 620 тисяч гривень.

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