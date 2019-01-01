Курс валют у Луцьку на 6 серпня: гривня різко втрачає позиції
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.454, а продаж - 25.876.
Євро при купівлі становить - 28.208, продажу - 28.898.
Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.407.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.716.
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Євро при купівлі становить - 28.208, продажу - 28.898.
Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.407.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.716.
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