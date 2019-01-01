Курс валют у Луцьку на 6 серпня: гривня різко втрачає позиції





Євро при купівлі становить - 28.208, продажу - 28.898.



Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.407.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.716.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.454, а продаж - 25.876.Євро при купівлі становить - 28.208, продажу - 28.898.Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.407.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.716.

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