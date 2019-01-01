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На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО

На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО
Поблизу села Свійчів Володимир-Волинського району горить торф'яник.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

5 серпня до служби «101» надійшло повідомлення про загорання на торф’янику поблизу с. Свійчів Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району.

Для гасіння пожежі задіяні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру (дві пожежні автоцистерни, дві мотопомпи, 10 чоловік особового складу), працівники місцевої пожежної команди с. Галинівка.

Пожежу локалізували, триває гасіння на площі 0,8 га.

Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО
На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО
На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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