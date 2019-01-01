На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Поблизу села Свійчів Володимир-Волинського району горить торф'яник.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
5 серпня до служби «101» надійшло повідомлення про загорання на торф’янику поблизу с. Свійчів Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району.
Для гасіння пожежі задіяні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру (дві пожежні автоцистерни, дві мотопомпи, 10 чоловік особового складу), працівники місцевої пожежної команди с. Галинівка.
Пожежу локалізували, триває гасіння на площі 0,8 га.
Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
5 серпня до служби «101» надійшло повідомлення про загорання на торф’янику поблизу с. Свійчів Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району.
Для гасіння пожежі задіяні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру (дві пожежні автоцистерни, дві мотопомпи, 10 чоловік особового складу), працівники місцевої пожежної команди с. Галинівка.
Пожежу локалізували, триває гасіння на площі 0,8 га.
Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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