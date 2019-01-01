На Волині горить торф'яник: працюють пожежники. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



5 серпня до служби «101» надійшло повідомлення про загорання на торф’янику поблизу с. Свійчів Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району.



Для гасіння пожежі задіяні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру (дві пожежні автоцистерни, дві мотопомпи, 10 чоловік особового складу), працівники місцевої пожежної команди с. Галинівка.



Пожежу локалізували, триває гасіння на площі 0,8 га.



Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Свійчів Володимир-Волинського району горить торф'яник.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.5 серпня до служби «101» надійшло повідомлення про загорання на торф’янику поблизу с. Свійчів Оваднівської ОТГ Володимир-Волинського району.Для гасіння пожежі задіяні рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру (дві пожежні автоцистерни, дві мотопомпи, 10 чоловік особового складу), працівники місцевої пожежної команди с. Галинівка.Пожежу локалізували, триває гасіння на площі 0,8 га.Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію