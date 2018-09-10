Волинське місто отримало мільйон субвенції





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Днями Кабінет Міністрів України затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку.



Додаткові кошти отримає і Нововолинськ. Зокрема, казна шахтарського міста поповниться на 1 мільйон 45 тисяч гривень. Нове фінансове надходження передбачене на встановлення нових дитячих майданчиків та нагальні потреби міської лікарні та місцевих навчальних закладів.



Так, 40 тисяч гривень виділили на придбання побутової витяжки для дошкільного навчального закладу №3.



350 тисяч гривень – на реконструкцію спортивного майданчика зі штучним покриттям Нововолинської ЗОШ №8.



135 тисяч гривень – на придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика на вулиці Святого Володимира, 8.



80 тисяч гривень – на придбання та встановлення елементів дитячого майданчика на бульварі Шевченка, біля буд.8.



50 тисяч гривень – на придбання та встановлення елементів дитячого майданчика для дітей дошкільного віку на вулиці Маяковського, 7.



Ще по 80 тисяч гривень витрятять на придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків на вулицях Нововолинська, у дворі будинку 47, та Винниченка, біля четвертого будинку, а також на 15-му Мікрорайоні, поблизу будинку 34.



Окрім облаштування нових дитячих майданчиків, у субвенції передбачені кошти й на інші потреби, зокрема, на закупівлю багаторазових ізотермічних термоконтейнерів та морозильної камери для відділення трансфузіології КНП «Нововолинська центральна міська лікарня». Вони обійдуться у 50 тисяч гривень.



Також 100 тисяч гривень надійде на капітальний ремонт малого спортивного залу Нововолинської ЗОШ №6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинську виділили 1 мільйон 45 тисяч гривень, які підуть на ремонти, будівництво дитмайданчиків та інші нагальні потреби.Про це пише Нововолинськ.com.ua Днями Кабінет Міністрів України затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку.Додаткові кошти отримає і Нововолинськ. Зокрема, казна шахтарського міста поповниться на 1 мільйон 45 тисяч гривень. Нове фінансове надходження передбачене на встановлення нових дитячих майданчиків та нагальні потреби міської лікарні та місцевих навчальних закладів.Так, 40 тисяч гривень виділили на придбання побутової витяжки для дошкільного навчального закладу №3.350 тисяч гривень – на реконструкцію спортивного майданчика зі штучним покриттям Нововолинської ЗОШ №8.135 тисяч гривень – на придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика на вулиці Святого Володимира, 8.80 тисяч гривень – на придбання та встановлення елементів дитячого майданчика на бульварі Шевченка, біля буд.8.50 тисяч гривень – на придбання та встановлення елементів дитячого майданчика для дітей дошкільного віку на вулиці Маяковського, 7.Ще по 80 тисяч гривень витрятять на придбання та встановлення елементів дитячих майданчиків на вулицях Нововолинська, у дворі будинку 47, та Винниченка, біля четвертого будинку, а також на 15-му Мікрорайоні, поблизу будинку 34.Окрім облаштування нових дитячих майданчиків, у субвенції передбачені кошти й на інші потреби, зокрема, на закупівлю багаторазових ізотермічних термоконтейнерів та морозильної камери для відділення трансфузіології КНП «Нововолинська центральна міська лікарня». Вони обійдуться у 50 тисяч гривень.Також 100 тисяч гривень надійде на капітальний ремонт малого спортивного залу Нововолинської ЗОШ №6.

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