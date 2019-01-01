У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО





Пожежа виникла у понеділок, 5 серпня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє



На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Полапи.



Так, вогонь знищив стіг сіна та соломи, окрім цього, пошкодив господарчу споруду.



Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Полапи Любомльського району горів стіг соломи та господарча споруда.Пожежа виникла у понеділок, 5 серпня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє Кордон На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Полапи.Так, вогонь знищив стіг сіна та соломи, окрім цього, пошкодив господарчу споруду.Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи.

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