У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО
Сьогодні, 18:48
В селі Полапи Любомльського району горів стіг соломи та господарча споруда.
Пожежа виникла у понеділок, 5 серпня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє Кордон.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Полапи.
Так, вогонь знищив стіг сіна та соломи, окрім цього, пошкодив господарчу споруду.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи.
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Пожежа виникла у понеділок, 5 серпня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє Кордон.
На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Полапи.
Так, вогонь знищив стіг сіна та соломи, окрім цього, пошкодив господарчу споруду.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи.
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