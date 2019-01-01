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У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО

У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО
В селі Полапи Любомльського району горів стіг соломи та господарча споруда.

Пожежа виникла у понеділок, 5 серпня, приблизно о 17:00 годині, - повідомляє Кордон.

На місце події виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Полапи.

Так, вогонь знищив стіг сіна та соломи, окрім цього, пошкодив господарчу споруду.

Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем не встановленої особи.

У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО
У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО
У селі на Волині горіла господарча споруда. ФОТО



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Теги: пожежа, стіг сіна, село Полапи
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