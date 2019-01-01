До Любомльської ОТГ приєднається низка сіл





Про затвердження висновку Волинської ОДА щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень щодо добровільного приєднання територіальних громад йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови ОДА від 5 серпня, - пишуть



Надали висновок щодо проекту рішення «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Зачернеччя, Біличі, Високе Зачернецької сільської ради Любомльського району, сіл Хворостів, Руда Хворостівської сільської ради Любомльського району до Любомльської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Любомль.



Так, розглянули рішення Любомльської міської ради від 23 липня 2019 року № 42/3-22 «Про схвалення проєкту рішення Любомльської міської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади»;



рішення Зачернецької сільської ради Любомльського району від 25 липня 2019 року № 29/2 «Про схвалення проекту рішення Зачернецької сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади»;



рішення Хворостівської сільської ради Любомльського району від 24 липня 2019 року № 27/2 «Про схвалення проекту рішення Хворостівської сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади».



За результатами розгляду встановили, що проекти рішень відповідають вимогам Конституції, законам України та Перспективному плану формування територій громад Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Декілька населених пунктів Зачернецької та Хворостівської сільрад хочуть увійти до складу об’єднаної територіальної громади із центром у Любомлі.Про затвердження висновку Волинської ОДА щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень щодо добровільного приєднання територіальних громад йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови ОДА від 5 серпня, - пишуть Волинські новини. Надали висновок щодо проекту рішення «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Зачернеччя, Біличі, Високе Зачернецької сільської ради Любомльського району, сіл Хворостів, Руда Хворостівської сільської ради Любомльського району до Любомльської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Любомль.Так, розглянули рішення Любомльської міської ради від 23 липня 2019 року № 42/3-22 «Про схвалення проєкту рішення Любомльської міської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади»;рішення Зачернецької сільської ради Любомльського району від 25 липня 2019 року № 29/2 «Про схвалення проекту рішення Зачернецької сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади»;рішення Хворостівської сільської ради Любомльського району від 24 липня 2019 року № 27/2 «Про схвалення проекту рішення Хворостівської сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади».За результатами розгляду встановили, що проекти рішень відповідають вимогам Конституції, законам України та Перспективному плану формування територій громад Волинської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію