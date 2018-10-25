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Українці організували у Польщі банду, яка викрадала елітні автівки

Українці організували у Польщі банду, яка викрадала елітні автівки
У Польщі судять українців, які організували міжнародне злочинне угрупування та викрадали елітні автомобілі.

Про це йдеться у повідомленні PolskieRadio.

У незаконних діях обвинувачено 32 особи, в тому числі троє українців. 17 із них утворили міжнародну злочинну групу, яка діяла з 2012 по 2014 рік. Членами злочинної групи, якою керував українець, було двоє співробітників Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі, - повідомила речниця Національної прокуратури Польщі Ева Бялік.

«Прокурор встановив, що підсудні заволоділи 17 автомобілями класу люкс, які вкрадено на території Німеччини та Швеції. Це були, в основному, нові автомобілі, щойно зареєстровані, з малим пробігом. Після ввезення цих автомобілів до Польщі відбувалося перебивання ідентифікаційних знаків, причому використовувалися VIN коди легально зареєстрованих в Росії та Україні автомобілів цих самих марок. Згодом машини вивозили за східний кордон і продавали».

Обвинувальний акт, крім участі в організованій злочинній групі та продажу автомобілів, включає також звинувачення в контрабанді цигарок з України до Польщі та корупції. Більшість обвинувачених визнали свою вину. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

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Теги: банда, Польща
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