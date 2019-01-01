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Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа

Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Волинський фотограф Максим Рудік опублікував неймовірні світлини метеликів, яких він "вполював" у свій об'єктив.

Фотопідбірку розмістив на своїй сторінці у facebook.

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"Фотопідбірка метеликів сфотографованих на території Волинської і частково Рівненської областей", - йдеться у дописі.

Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа

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Теги: метелики, фото
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