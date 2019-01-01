Дивовижні світлини метеликів в об’єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 11:32
Волинський фотограф Максим Рудік опублікував неймовірні світлини метеликів, яких він "вполював" у свій об'єктив.
Фотопідбірку розмістив на своїй сторінці у facebook.
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"Фотопідбірка метеликів сфотографованих на території Волинської і частково Рівненської областей", - йдеться у дописі.
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Фотопідбірку розмістив на своїй сторінці у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський фотограф «упіймав» червонокнижну пташку
"Фотопідбірка метеликів сфотографованих на території Волинської і частково Рівненської областей", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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